Videospiel-Hardware in den USA: Ein historischer Absturz im Januar 2025

Die Videospielbranche in den USA hat einen frostigen Jahresbeginn erlebt. Laut den neuesten Daten von Circana sind die Gesamtverkäufe von Videospielen im Januar 2025 im Vergleich zum Vorjahr um 15 % gesunken. Besonders hart traf es die Hardware-Sparte, die mit einem erschütternden Rückgang von 45 % den größten Anteil am Abschwung hatte. So niedrig lagen die Januar-Umsätze mit Konsolen zuletzt im Jahr 2020.

Eine Branche auf Talfahrt

Im Januar 2025 wurden nur noch 205 Millionen US-Dollar für Hardware ausgegeben – eine Summe, die im direkten Vergleich mit den 372 Millionen US-Dollar aus dem Januar 2024 fast schon lächerlich wirkt. Auch Zubehör erlitt mit einem Rückgang um 28 % auf 194 Millionen US-Dollar erhebliche Verluste. Dass der Januar 2024 eine Woche länger war, ändert kaum etwas an der Dramatik dieser Entwicklung.

Circana-Analyst Mat Piscatella macht es auf Bluesky deutlich: Alle großen Konsolenmarken verzeichneten drastische Rückgänge. Besonders Nintendo Switch, das kurz vor der Ablösung durch seinen Nachfolger steht, musste mit einem Minus von 53 % den größten Einbruch hinnehmen. Microsofts Xbox war mit einem Rückgang von 50 % kaum besser dran. Und selbst Sonys PlayStation 5, die sich weiterhin an der Spitze hält, verlor 38 % gegenüber dem Vorjahr.

Gewinner, die sich wie Verlierer fühlen

Trotz allem konnte sich die PlayStation 5 als meistverkaufte Konsole behaupten – sowohl in Stückzahlen als auch im Umsatz. Die Xbox Series sicherte sich den zweiten Platz beim Umsatz, während die Switch in den verkauften Einheiten Platz zwei belegte. Im Zubehörbereich dominierte das PlayStation Portal beim Umsatz, während der DualSense Wireless Controller in Midnight Black die meisten Verkäufe verzeichnete.

Ein weiteres interessantes Detail: Die Verkaufszahlen der PS5 Pro sind nach drei Monaten hinter denen der PlayStation 4 Pro zurückgefallen. Ein Zeichen dafür, dass das Upgrade weniger Begeisterung auslöst als erhofft? Dies dürfte vor allem auf den verhaltenen Start und den anfänglichen Problemen zurückzuführen sein. Für 2025 sieht es in Bezug auf PS5 Pro Games allerdings erheblich besser aus.