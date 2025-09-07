Videospiele werden zum Luxusgut – Gaming wird elitär

Früher war eine Konsole ein Abenteuer für Teenager, heute ist sie ein Luxusobjekt für Erwachsene mit dickem Geldbeutel. Analyst Mat Piscatella liefert dafür die Zahlen, und diese zeigen einen besorgniserregenden Trend. Haushalte mit über 100.000 Dollar Einkommen machen inzwischen 43 % der Konsolen-Käufe in den USA aus – vor wenigen Jahren waren es „nur“ 36 %. Die Altersgruppe 18–24? Ein mageres 3 %. Jawohl, ihr seid praktisch aus dem Markt geflogen.

Kurz gesagt: Gaming wird teuer, exklusiv und elitär. Und wer heute nicht einsteigt, zahlt später drauf oder spielt einfach auf dem Smartphone weiter.

PS5 und Xbox: Ein Club für Wohlhabende

Die Zahlen von Piscatella zeichnen ein düsteres Bild für Sony und Microsoft. PS5 und Xbox sind nicht mehr die Massenprodukte, die Teenager noch mit Taschengeld erreichen. Stattdessen werden sie zu Statussymbolen für gut verdienende Erwachsene. Wer nicht genug Geld hat, bleibt draußen – Monster Hunter, FIFA oder Elden Ring hin oder her.

Capcom-Chef Haruhiro Tsujimoto hat es vor wenigen treffend auf den Punkt gebracht: Hohe Hardwarepreise bremsen die Massentauglichkeit von Spielen. Ein klares Beispiel, warum Titel wie Monster Hunter in der Vergangenheit auf handlich-kompakte Plattformen wie die PSP setzen konnten, und heute Gefahr laufen, nicht mehr die breite Basis zu erreichen.

Piscatellas Zahlen untermauern das: Teenager und junge Erwachsene steigen aus dem Konsolenmarkt aus, die klassische Pipeline für zukünftige Spieler bricht weg. Wer denkt, Marketing und Bundle-Angebote könnten das ausgleichen, übersieht, dass der erste Schritt ins Gaming einfach nicht mehr leistbar ist.

PS5 & Xbox werden Luxusgüter – Teenager spielen lieber auf dem Smartphone.

Nintendo zeigt, wie man es besser macht

Während Sony und Microsoft auf Preiserhöhungen oder stagnierende Preise setzen, geht Nintendo einen anderen Weg. Die Nintendo Switch 2 wird in Japan subventioniert, damit Teenager und Familien noch einsteigen können. Das Ergebnis: Nintendo hält seine junge Zielgruppe bei Laune und sorgt dafür, dass Spieler langfristig an die Marke gebunden werden.

Piscatellas Daten verdeutlichen, wie wichtig das ist, Wer den Preis ignoriert, verliert nicht nur kurzfristig Käufer, sondern langfristig die nächste Generation von Fans. Nintendo zeigt damit, dass man auch in einer Zeit teurer Hardware noch Massenmärkte erschließen kann, ganz ohne Marketing-Bullshit.

Smartphones fressen die Jugend auf

Die Analysten-Zahlen machen noch einen weiteren Trend deutlich. Smartphones sind die neuen Gaming-Hubs der Jugend. Wer heute auf dem iPhone zockt, wird morgen nicht plötzlich eine PS5 oder Xbox kaufen. Das gilt besonders für Casual-Games und Party-Titel, die früher auf erschwinglichen Konsolen ihre Spieler fanden.

Die PS5 und Xbox haben den Einstiegspreis in den Himmel geschraubt, während Handys, Tablets und selbst die Switch noch erreichbar bleiben. Das Resultat ist eine ganze Generation von Gamern, die ohne Konsolen-Erfahrung aufwächst, und wird damit auch in zehn Jahren nicht bereit sein, plötzlich 800 Euro für eine Highend-Konsole auszugeben.

Luxus statt Massenmarkt

Mat Piscatella liefert die nüchternen Zahlen: Gaming wird zum Luxusgut. PS5 und Xbox sind für Wohlhabende, Teenager und junge Erwachsene steigen systematisch aus. Wer heute nicht in die Pipeline einsteigt, wird morgen auch nicht Teil des Marktes sein, während Smartphones die Rolle der ersten Gaming-Erfahrung übernehmen werden.

Die Konsequenz für Sony und Microsoft: Ohne eine klare Preisstrategie für Einsteiger verlieren sie die Spieler von morgen. Nintendo zeigt, dass ein schlauer Mix aus bezahlbarer Hardware und Software-Pipelines funktioniert und dass man die nächste Generation nicht einfach aussperren darf.

Langfristig droht Sony ein noch größeres Problem. Wenn Jugendliche und junge Erwachsene künftig nur noch auf Smartphones oder günstigere Geräte setzen, verliert klassische High-End-Hardware ihre Relevanz. PS5 Pro, 800-Euro-Konsolen – irgendwann könnten diese Luxusgeräte lediglich Statussymbole sein, während sich Sonys Geschäftsmodell zunehmend auf Software, Services und digitale Inhalte verschiebt. High-End-Hardware wäre dann mehr Prestige als Notwendigkeit, und die Strategie, Spieler über teure Geräte langfristig zu binden, funktioniert schlicht nicht mehr.

Wer den Einstieg zu teuer macht, darf sich nicht wundern, wenn die PS6 irgendwann nur noch ein Accessoire für Besserverdienende ist, während die Jugend weiter auf dem Handy zockt und Sony zunehmend auf digitale Einnahmen setzen muss, um den Umsatz zu sichern.