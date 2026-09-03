Vier Stufen zum Prestige: Das Progressionssystem von Halloween: The Game erklärt

Halloween: The Game setzt auf ein vierfaches Stufensystem für Profile, Killer, Zivilisten sowie Waffen und koppelt Passiv-Perks an ein gacha-ähnliches Ziehungssystem mit temporären Aufwertungen.

Der asymmetrische Horror-Titel erscheint am 8. September 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X/S mit Singleplayer-Story, KI-Matches und 1v4-Online-Modus.

Vier Progressionsebenen und Prestige-System

Erfahrungspunkte fließen nach jedem Match in vier getrennte Töpfe. Der Profil-Level summiert alle XP rollenunabhängig auf. Parallel dazu steigen der Killer-Level über Aktionen als Michael Myers, der Zivilisten-Level individuell pro Figur sowie der Waffen-Level durch Exekutionen mit konkreten Tötungswerkzeugen.

Höhere Stufen schalten neue Zivilisten, Fähigkeiten für Myers, Start-Items, Exekutionen und kosmetische Optionen frei. Wer die Maximalstufe einer Kategorie erreicht, setzt seinen Fortschritt über ein Prestige-System zurück, um exklusive Belohnungen freizuschalten.

Challenge-Architektur und Kampagnen-Unlocks

Das Aufgabensystem unterteilt sich in drei Kategorien. Passive Challenges laufen dauerhaft im Hintergrund ab. Progressive Challenges erfordern das sequenzielle Abarbeiten spezifischer Zielsetzungen für einzelne Charaktere, Skins oder Waffen. Der Singleplayer-Modus bietet hierzu in seinen sechs Kapiteln optionale Zusatzaufgaben. Wer sämtliche Story-Herausforderungen meistert, schaltet einen legendären Skin für Michael Myers frei.

Das Kampfsystem der Zivilisten stützt sich indes auf ausrüstbare Perk-Decks, deren Karten über die Ingame-Währung „Perk Points“ ausgewürfelt werden. Ein höherer Währungseinsatz steigert die Chance auf seltene Karten. Erspielte Perk-Karten lassen sich gegen Punkte für eine begrenzte Anzahl von Matches temporär aufwerten. Michael Myers nutzt dabei ein festes Setup aus zwei Basiseigenschaften (Killer Sense, Shape Jump), ergänzt durch drei frei wählbare Aktionsfähigkeiten wie Reality Tear, Blackout oder Detection Pulse.

Die Entwickler stärken die Langzeitmotivation durch zufallsbasierte Perk-Drops und temporäre Karten-Buffs. Dieses System erzwingt ein dauerhaftes Erspielen der Ingame-Währung für kompetitive Setups. Das Fehlen permanenter Stat-Upgrades verlagert die Balance vollkommen auf die Ziehungswahrscheinlichkeiten des Kartensystems.

Mehr zum Progression-System verrät das folgende Video: