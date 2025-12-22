Vince Zampella: Branchen-Ikone und Kopf hinter Call of Duty bei tödlichem Unfall verunglückt

Vince Zampella, einer der prägendsten Köpfe der modernen Shooter-Geschichte, ist am Sonntagnachmittag bei einem Autounfall in Südkalifornien gestorben. Die Nachricht wurde von lokalen Behörden bestätigt, genauere Details zur Unglücksursache stehen bislang nicht fest, wie NBC Los Angeles meldet.

Zampella war eine der einflussreichsten Figuren im Shooter-Genre. Seine Karriere prägte zwei der größten Franchises der Branche, darunter Call of Duty und später Titel wie Titanfall und Apex Legends.

Vom Call of Duty-Pionier zum Respawn-Chef

Zampella begann seinen Weg im professionellen Game-Development Anfang der 2000er. Zusammen mit Jason West gründete er 2002 Infinity Ward, das Studio hinter dem späteren Mega-Hit Call of Duty. Unter seiner Leitung wuchs die Marke zu einem der kommerziell erfolgreichsten Shooter-Franchises überhaupt.

Nach einem turbulenten Abgang bei Activision im Jahr 2010 gründeten Zampella und West Respawn Entertainment, heute ein unverzichtbarer Bestandteil der Electronic Arts-Familie. Respawn lieferte mit Titanfall und später Apex Legends Titel ab, die technische Innovation und echtes Spieler-Engagement vereinten. Star Wars Jedi zeigte zudem, dass das Studio mehr kann als reine Multiplayer-Shooter.

In den vergangenen Jahren übernahm Zampella zusätzlich Verantwortung bei EA, indem er das Studio leitete, das die Battlefield-Reihe weiterentwickelte, eine Ironie der Videospielgeschichte, wenn man bedenkt, wie sehr Call of Duty und Battlefield über Jahre als direkte Konkurrenten galten.

Erste Hintergründe

Der Unfall ereignete sich laut NBC gegen 12:45 Uhr auf dem Angeles Crest Highway, einer landschaftlich reizvollen, aber technisch anspruchsvollen Strecke nördlich von Los Angeles. Laut Berichten verlor das Auto die Kontrolle, prallte gegen eine Barriere und fing Feuer; sowohl der Fahrer als auch ein Insasse starben. Warum das Fahrzeug die Straße verließ, ist aktuell unklar.

Bislang gibt es keine offizielle Stellungnahme von Respawn Entertainment, Electronic Arts oder der Familie Zampella.

Sein Tod ist nicht nur tragisch, sondern bedeutet für die gesamte Branche auch einen Verlust an Erfahrung und Innovationskraft. Die Projekte, an denen er beteiligt war, werden weitergeführt werden. Doch die Stimme und Vision hinter einigen der einflussreichsten Shooter der letzten 20 Jahre fehlen nun.