Virtua Fighter Crossroads: Sega enthüllt Kampfsystem-Details

Sega stellt mit „Virtua Fighter Crossroads“ das Kampfsystem des kommenden PlayStation-Prüglers radikal auf den Prüfstand. Der Fokus liegt auf einer Rückbesinnung auf die Wurzeln der Reihe. Drei Tasten für Punch, Kick und Guard bilden das Fundament. Keine kryptischen Befehlsketten. Einsteiger starten ohne Hürden direkt in das klassische Eins-gegen-Eins.

Trotzdem bleibt die bekannte taktische Tiefe bestehen. Das System basiert auf den drei Säulen Präzision, fundiertes Wissen über Schadenseffizienz und psychologisches Reading des Gegners. Die Entwickler balancieren Zugänglichkeit und Komplexität völlig neu aus. Kampfsport-Animationen wie das Abwehren von Schlägen wurden komplett realistisch überarbeitet.

Das Video oben zeigt diese detaillierten Gameplay-Mechaniken im direkten Vergleich und liefert exklusives Showcase-Material.