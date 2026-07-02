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Virtua Fighter Crossroads: Sega enthüllt Kampfsystem-Details

Virtua Fighter Crossroads setzt auf drei Tasten und maximalen Realismus. Sega erklärt im Showcase-Video die Balance aus Zugänglichkeit und Tiefe für PS5.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Sega stellt mit „Virtua Fighter Crossroads“ das Kampfsystem des kommenden PlayStation-Prüglers radikal auf den Prüfstand. Der Fokus liegt auf einer Rückbesinnung auf die Wurzeln der Reihe. Drei Tasten für Punch, Kick und Guard bilden das Fundament. Keine kryptischen Befehlsketten. Einsteiger starten ohne Hürden direkt in das klassische Eins-gegen-Eins.

Trotzdem bleibt die bekannte taktische Tiefe bestehen. Das System basiert auf den drei Säulen Präzision, fundiertes Wissen über Schadenseffizienz und psychologisches Reading des Gegners. Die Entwickler balancieren Zugänglichkeit und Komplexität völlig neu aus. Kampfsport-Animationen wie das Abwehren von Schlägen wurden komplett realistisch überarbeitet.

Das Video oben zeigt diese detaillierten Gameplay-Mechaniken im direkten Vergleich und liefert exklusives Showcase-Material.

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für Transparenz und echtes Branchen-Wissen statt oberflächlicher Trends.
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1 Kommentar
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Crydog
2. Juli 2026 13:21

Freue mich schon auf den world tour modus und die lore dahinter

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