Virtua Fighter Crossroads: Trailer zeigt Bakunawa Killer

Pai Chan jagt einen Serienmörder: RGG Studio wirft im neuen Trailer zu „Virtua Fighter Crossroads“ ein düsteres Rätsel auf. Der sogenannte „Bakunawa Killer“ versetzt die Stadt Vilasapara in Angst und Schrecken.

Die Gerüchteküche in Vilasapara brodelt heftig. Ein brutaler Killer schlägt immer wieder zu und hat gestern Nacht sein nächstes Opfer gefunden. Das Krasse daran: Der getötete Kämpfer war überhaupt kein Teilnehmer des offiziellen Turniers. Es trifft also nicht nur die Profis im Ring. Jemand macht gezielt Jagd auf Kampfsportler in den Straßen. Die Angst geht um.

Pai Chans gefährliche Obsession

Mittendrin steckt Serien-Veteranin Pai Chan. Sie jagt den Mörder auf eigene Faust und riskiert dabei offenbar alles. Warum sie sich an seine Fersen geheftet hat, bleibt vorerst ein Rätsel. Im Trailer konfrontieren sie andere Charaktere mit der bangen Frage, wer dieser Typ überhaupt ist und warum sie ihn so verbissen verfolgt. Pai Chan schweigt und die Lage eskaliert.

Der Trailer liefert genau die düstere Detektiv-Atmosphäre, die Producer Yamada versprochen hat. RGG Studio transportiert das klassische Prügelspiel erfolgreich in eine packende Thriller-Welt. Wenn die Story-Verzweigungen hier wirklich greifen, erwartet uns ein verdammt intensiver Trip. Das Gezeigte macht definitiv Lust auf mehr handfeste Ermittlungsarbeit.