Virtua Fighter Crossroads wird Open-Sandbox-RPG mit Story-Choice

Virtua Fighter Crossroads wird kein klassisches Beat ‚em up, sondern ein Open-Sandbox-RPG mit weitreichenden Entscheidungen im Stil von Detroit: Become Human. Das hat Producer Riichiro Yamada von RGG Studio bestätigt.

RGG Studio verzichtet somit auf die alten Traditionen der Fighting-Game-Reihe. Der Story-Modus schmeißt euch in eine offene Sandbox, in der eure Entscheidungen den Verlauf der Handlung verändern sollen. Keine lineare Abfolge von Kämpfen, sondern eine glaubwürdige Welt, die sich vom düsteren Detektiv-Thriller bis zum klassischen Kung-Fu-Film erstreckt.

Die Yakuza-DNA, aber geerdet

Ihr steuert mehrere Protagonisten und jede Entscheidung spaltet die Story auf. Ein komplett neues Spielgefühl für die Serie steht uns bevor.

Natürlich stecken im Spiel etliche Nebenquests mit den bekannten Legenden der Reihe und diverse Minispiele. Das kennt man vom Studio. Wer jetzt aber einen bloßen Yakuza-Klon im Virtua-Fighter-Gewand erwartet, liegt falsch. Die Entwickler nennen die Comic-Vorlage Watchmen als große Inspiration. Die Welt soll trotz abgedrehter Charaktere absolut glaubwürdig und auf dem Boden der Tatsachen bleiben. Die Kämpfe behalten ihr gewohntes, technisches Format.

Die Idee klingt verdammt stark und könnte das angestaubte Franchise für Solo-Spieler komplett öffnen. Der Vergleich mit „Detroit: Become Human“ legt die Messlatte für das Storytelling allerdings extrem hoch. RGG Studio muss jetzt beweisen, ob sie diese spielerische Freiheit ohne erzählerische Lücken umsetzen können. Ein ambitionierter Plan. Mal sehen, ob er aufgeht.

Glaubt ihr, dass das tiefgründige Kampfsystem von Virtua Fighter überhaupt zu einer so verzweigten RPG-Story passt, oder überhebt sich RGG Studio hier an den eigenen Ambitionen?