Virtua Fighter: SEGA zeigt neues Konzeptvideo vor der Entwicklung

Das Konzeptvideo deutet aber bereits an, dass die beliebte Fighting-Game-Reihe in eine neue Ära starten könnte. Das Ziel sei es, Relismus und Innovation zu vereinen , um die Serie zu alter Stärke zurückzuführen.

Wie üblich in frühen Phasen könnten sich Gameplay und Charakterdesign noch stark von dem unterscheiden, was hier zu sehen ist. Der endgültige Titel, unterstützte Plattformen und ein Veröffentlichungsdatum bleiben vorerst ein Geheimnis.

