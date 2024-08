Visions of Mana: Der Launch-Trailer stimmt auf den Release ein

„Visions of Mana“ ist der neueste Hauptteil der beliebten Mana-Reihe und präsentiert eine völlig neue Geschichte. Spieler schlüpfen darin in die Rolle von Val, einem frisch ernannten Seelenwächter, der auf eine gefährliche und zugleich magische Reise geht. Zusammen mit seiner Kindheitsfreundin Hina, die als Geweihte des Feuers auserwählt wurde, macht sich Val auf den Weg zum legendären Mana-Baum.

