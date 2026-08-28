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VITURE Phantom Beast: Neue XR-Brille im Phantom Blade Zero-Design angekündigt

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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VITURE bringt die Phantom Beast XR-Brille im Phantom Blade Zero-Look. 174 Zoll Virtual Screen, HARMAN-Sound und Sammler-Extras für 599 Dollar ab Oktober.

Viture Phantom Blade Zero

VITURE kooperiert mit S-Game und bringt im Oktober 2026 eine Sonderedition seiner Beast-XR-Brille im Look des Martial-Arts-Titels „Phantom Blade Zero“ auf den Markt. Das Paket richtet sich für 599 US-Dollar vor allem an Sammler und setzt für den Konsoleneinsatz zwingend kostenpflichtiges Zubehör voraus.

Micro-OLED auf 174 Zoll mit Zubehör-Pflicht

Das Display projiziert ein virtuelles Bild von 174 Zoll (4,42 m) Diagonale bei einem Sichtfeld von 58 Grad. Die elektrochromen Gläser dimmen in 0,1 Sekunden ab und bieten neun Stufen für unterschiedliche Lichtverhältnisse. Klanglich liefert ein von HARMAN abgestimmtes System den Ton direkt ans Ohr.

Technisch baut das Modell auf der bekannten Hardware des Herstellers auf. Ein wesentliches Detail fehlt im Vergleich zu Konkurrenzmodellen: Es gibt keine manuelle Dioptrien-Anpassung. Fehlsichtige Nutzer sind gezwungen, den mitgelieferten Korrekturrahmen mit eigenen Linsen zu bestücken. Umständlich.

Der Anschluss erfolgt rein per USB-C. Wer das Headset an der PlayStation 5 oder der Nintendo Switch betreiben will, steht vor der nächsten Hürde. Ohne das optionale Mobile Dock für knapp 100 Dollar läuft an der Konsole nichts. Der reale Einstiegspreis steigt damit schnell auf 700 Dollar.

Viture Phantom Blade Zero Box

Cyberpunk war erst der Anfang

VITURE wiederholt hier ein bekanntes Muster. Bereits zur Veröffentlichung der Cyberpunk-Edition nutzte das Unternehmen den Hype um ein großes Action-RPG, um das eigene Hardware-Ökosystem zu pushen. Das „Phantom Beast“ folgt exakt diesem Pfad.

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Für 599 Dollar bekommen Käufer neben der rot-schwarzen Hardware eine Reihe physischer Gimmicks. Zum Paket gehören eine Metallreplik der Waffe „Mó Sanguine“, eine Sammelkarte mit Halterung und ein spezielles Brillentuch. Wer vor dem 29. Oktober vorbestellt, erhält zusätzlich eine Stoffkarte der Spielwelt. Das ist reiner Schnickschnack für Fans. Der technische Gegenwert entspricht exakt dem Standardmodell.

Die Phantom Beast liefert gewohnt starke Display-Werte für unterwegs. Für Konsolenspieler relativiert sich das Angebot durch den Zwang zu Adaptern und fehlende Linseneinstellungen rasch. Wer kein knallharter Wuxia-Fanatiker ist, greift zur Standardversion oder investiert das Geld direkt in ein stationäres Display.

Habt ihr bereits Erfahrungen mit XR-Brillen an der Konsole gemacht oder nutzt ihr lieber den klassischen TV?

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