Voice of Cards: The Forsaken Maiden ab sofort erhältlich

Square Enix erinnert noch einmal an den Release von Voice of Cards: The Forsaken Maiden am heutigen Donnerstag und fasst die Highlights daraus zusammen.

Nach der Veröffentlichung von Voice of Cards: The Isle Dragon Roars im vergangenen Jahr, können Spieler nun in das zweite rundenbasierte Abenteuer der Voice of Cards-Reihe eintauchen, das seine Geschichte mittels Karten erzählt.

Hier betreten Spieler eine illustrierte Welt aus Karten, die erneut von den kreativen Talenten hinter den beliebten NieR– und Drakengard-Reihen zum Leben erweckt wird, darunter Creative Director YOKO TARO (Drakengard, NieR), Executive Producer Yosuke Saito (NieR), Music Director Keiichi Okabe (Drakengard 3, NieR) und Charakterdesigner Kimihiko Fujisaka (Drakengard).

Das rundenbasierte Abenteuer, das auf einer abgelegenen und seit Generationen von Mikos beschützten Inselkette spielt, begleiten den Protagonisten, um die Inseln vor der Zerstörung zu bewahren. In dieser berührenden Erzählung inmitten einer Welt mit melancholischer Schönheit setzt man die Segel mit Laty, einem Mädchen, das keine Miko werden konnte.

Darüber hinaus ist ein Bundle, basierend auf anderen Werken von YOKO TARO, verfügbar. Es umfasst das Spiel Voice of Cards: The Forsaken Maiden sowie mehrere DLC-Gegenstände, die Inhalte im Spiel freischalten:

Kleidung der Puppen – Ein zusätzliches Design für die Outfits von Barren, Laty und Rakki

– Ein zusätzliches Design für die Outfits von Barren, Laty und Rakki Emblem der YoRHa-Einheit – Ersetzt das Design auf dem Kartenrücken mit einem YoRHa-Wappen

– Ersetzt das Design auf dem Kartenrücken mit einem YoRHa-Wappen 2B-Spielfigur – Ein von 2B inspiriertes Design für die Spielfigur, die auf der Weltkarte verwendet werden kann

– Ein von 2B inspiriertes Design für die Spielfigur, die auf der Weltkarte verwendet werden kann Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ – Ein Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ und eine Juwelenschatulle

– Ein Kampfbrett „Nachgebaute Stadt“ und eine Juwelenschatulle Maschinenwesen-Tisch – Ein Maschinenwesen-Design für den Spieltisch 2

– Ein Maschinenwesen-Design für den Spieltisch Jukebox des Widerstands – Damit kann Musik abgespielt werden, die an die Androiden erinnert, die bis zum Tod für die Menschheit kämpften

– Damit kann Musik abgespielt werden, die an die Androiden erinnert, die bis zum Tod für die Menschheit kämpften Pixelkunst-Set – Ändert alle Charakter- und Gegnerillustrationen in den Pixelkunst-Stil

Voice of Cards: The Forsaken Maiden ist für PlayStation 4 und Switch erhältlich. Wer das Spiel bis zum 7. März 2022 erwirbt, erhält den DLC-Inhalt „Glückswal-Muster“, der ein Kartendesign mit einem legendären Wal freischaltet, sowie den DLC-Inhalt „Meereskachel-Tisch“, der ein ozeanisches Design für den Spieltisch für alle verfügbar macht, die das Spiel frühzeitig erwerben.