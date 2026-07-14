Vom First-Party-Studio zum Dienstleister: Compulsion Games sucht nach dem Xbox-Aus neue Partner

Das kanadische Entwicklerstudio Compulsion Games sucht nur sieben Tage nach der Trennung von Microsoft öffentlich nach Co-Entwicklungsprojekten und Industriepartnern.

Nach der massiven Entlassungswelle bei Xbox Anfang Juli 2026, bei der rund 3.200 Stellen gestrichen und fünf Studios ausgegliedert wurden, geht das Team hinter „South of Midnight“ damit den harten Weg zurück in die wirtschaftliche Realität der Unabhängigkeit.

Der schnelle Sturz aus dem Microsoft-Nest

Compulsion Games wurde 2018 von Microsoft übernommen, um das Portfolio der Xbox Game Studios mit unkonventionellen, narrativen Titeln zu stärken. Mit dem Release des visuell markanten Action-Adventures „South of Midnight“ (unser Review) feierte das Studio aus Montreal beachtliche Kritikererfolge, darunter Auszeichnungen bei den BAFTAs und den Game Awards.

Doch die Schonfrist ist vorbei. Im Zuge der tiefgreifenden Umstrukturierung unter Xbox-CEO Asha Sharma handelte das Management von Compulsion Games zwar die eigene Unabhängigkeit und den Erhalt der Rechte an den Marken Contrast, We Happy Few und South of Midnight aus. Doch ohne das finanzielle Polster eines Tech-Giganten im Rücken schlägt nun der nackte Überlebenskampf zu. Das Studio muss Gehälter für rund 112 Mitarbeiter zahlen, ohne ein neues, vollfinanziertes Projekt in der Pipeline zu haben.

Suche nach Auftragsarbeit

Am heutigen Dienstag veröffentlichte Compulsion Games einen unmissverständlichen Aufruf. Man biete ab sofort die eigene Expertise in den Bereichen Art Design, technische Umsetzung und kreatives Storytelling für Co-Entwicklungen oder Support-Arbeiten an andere Studios der Games- und Entertainment-Branche an.

„Mit der Rückkehr von Compulsion Games zu seinen Wurzeln als unabhängiger Entwickler erweitern wir die Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Studios in der gesamten Spiele- und Unterhaltungsindustrie.“

Diese Formulierung liest sich in der PR-Sprache elegant, beschreibt in der Realität jedoch ein klassisches Klinkenputzen. Anstatt direkt an einem Nachfolger zu arbeiten, muss das hochgelobte Team Kapazitäten als Dienstleister anbieten, um die laufenden Kosten zu decken. Ein Schicksal, das sie mit Double Fine teilen, die im selben Zuge von Xbox abgestoßen wurden und nun ebenfalls auf sich allein gestellt sind.

Die Hoffnung auf eine schnelle Fortsetzung von „South of Midnight“ oder ein neues, großes Eigenprojekt von Compulsion Games ist vorerst auf Eis gelegt. Unabhängigkeit klingt romantisch, bedeutet in der aktuellen Konsolidierungsphase der Spielebranche aber primär das Sichern der Existenz durch Auftragsarbeiten für andere Publisher.

Positiver Nebeneffekt: Da die IP-Rechte beim Studio verbleiben, sind zukünftige Releases auf allen Plattformen inklusive der PlayStation 5 oder dem Nachfolger der Nintendo Switch extrem wahrscheinlich. Exklusivität ist für Compulsion ab sofort Luxus, den sie sich nicht mehr leisten können.