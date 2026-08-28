Vorbestellung der Xbox Series X25 gestartet: 899,99 EUR für grüne Xbox-Nostalgie

Die Vorbestellungsphase für die limitierte Xbox Series X25 ist offiziell angelaufen. Microsoft liefert das Sammlermodell im semitransparenten Retro-Design am 13. November 2026 zum Preis von 899,99 EUR aus.

Preise auf PS5-Pro-Niveau ohne Rechenleistungs-Schub

Microsoft verlangt für die Xbox Series X25 exakt 899,99 EUR und lässt Vorbestellungen ab sofort bei Media Markt sowie im eigenen Store einlaufen. Unter dem durchsichtigen „OG Green“-Gehäuse steckt identische Hardware zur bisherigen Standard-Konsole. Die RDNA-2-GPU mit 12 TFLOPS, der Zen-2-Prozessor und die 1-TB-SSD bleiben unverändert. Punkt.

Der Preisaufschlag bemisst sich rein an der Optik. Nach der Preiserhöhung der Standard-Series-X auf 799,99 EUR verlangt Microsoft für das Jubiläumsmodell 100 EUR mehr. Sony verlangte beim 30th Anniversary Modell der PS5 Digital Edition einen Aufpreis von 50 EUR. Der Vergleich hinkt auch technisch: Sonys PS5 Pro kostet ebenfalls 899,99 EUR. Dort erhalten Käufer eine schnellere GPU-Architektur und 2 TB Speicher, müssen aber auf ein optisches Laufwerk verzichten. Microsoft verbaut das gewohnte UHD-Laufwerk. Ein Download-Code für Halo: Campaign Evolved liegt dem Paket bei.

MICROSOFT XBOX SERIES X25 LIMITED EDITION Lieferumfang: XBOX Series X25 Limited Edition, XBOX Wireless Controller Special Edition 899,99 EUR Get It Now

Knappe Bestände zum Vorbestellstart

Der Auslieferungstermin ist auf den 13. November 2026 angesetzt – rund zwei Wochen vor dem Black Friday. Der Vorbestellstart zeigt die üblichen Dynamiken des Marktes. Erste Kontingente bei großen Anbietern wie Amazon oder Best Buy waren innerhalb von Minuten vergriffen.

Im Lieferumfang ist der farblich abgestimmte X25-Sondercontroller enthalten, der separat für 79,99 EUR verkauft wird. Aber: Scalper haben das Objekt bereits im Visier, daher schnell zugreifen.

Hardware-Enthusiasten erhalten hier keine höhere Auflösung und keine stabilere Bildrate. Die Xbox Series X25 kalkuliert ihren Verkaufspreis rein über den Sammlerwert. Wer maximale Leistung für knapp 900 Euro sucht, investiert in eine PS5 Pro oder direkt in eine Desktop-Grafikkarte. Wer das System wegen des Nostalgie-Faktors im Regal stehen haben will, greift direkt bei den verfügbaren Kontingenten zu.