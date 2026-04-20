Vorbestellungen für Beast of Reincarnation: Lohnt sich der Aufpreis für die Deluxe-Boni?

Game Freak und Publisher Fictions haben die Vorbestellungsphase für das Action-RPG „Beast of Reincarnation“ gestartet und bieten neben der Standard-Version eine Deluxe Edition mit exklusiven Ingame-Gegenständen an. Wer sich frühzeitig für das Abenteuer von Emma und ihrem Hund Koo entscheidet, erhält zusätzliche digitale Items, die vor allem den optischen Stil und den Startbeutel beeinflussen.

„Beast of Reincarnation“ erscheint am 4. August für PS5, Xbox Series und PC, wobei Vorbesteller unabhängig von der Edition einen Vorab-Bonus in Form eines „Brown Shiba Skins“ für Koo und 30.000 Einheiten der Ingame-Währung Amber erhalten.

Das Spiel setzt auf ein ungewöhnliches Duo-Konzept, bei dem wir Emma direkt steuern, während wir ihrem vierbeinigen Begleiter Koo Kommandos geben, die fast an ein rundenbasiertes System erinnern – ein interessanter Mix für ein sonst eher direktes Action-RPG im postapokalyptischen Japan.

Die Deluxe Edition im Detail

Für einen Aufpreis von etwa 10 EUR (64,99 € statt 54,99 € UVP) packt die Deluxe Edition ein Paket zusammen, das vor allem auf kosmetische Individualisierung und Startvorteile setzt:

Skins & Cosmetics: Zusätzliche Shiba-Skins (Schwarz und Braun) für Koo sowie der „Oni-Hut“ für Emma.

Zusätzliche Shiba-Skins (Schwarz und Braun) für Koo sowie der „Oni-Hut“ für Emma. Ausrüstung: Das Schwert „Big Dipper“, das Emma von Beginn an zur Verfügung steht.

Das Schwert „Big Dipper“, das Emma von Beginn an zur Verfügung steht. Ressourcen: 100.000 Amber (Währung) und eine Handvoll Gemüsesetzlinge.

Gerade die Setzlinge lassen aufhorchen. Sie bestätigen indirekt, dass Ressourcenmanagement oder kleine Crafting-/Survival-Elemente eine Rolle spielen werden, während wir durch die verwüsteten Landschaften des Jahres 4026 ziehen.

Gameplay-Vorteil oder nur Optik?

Der Mehrwert der Deluxe-Inhalte ist zweigeteilt. Während die Skins für den Hund ein nettes Gimmick für die Community sind, könnten das „Big Dipper“-Schwert und die 100.000 Amber den Schwierigkeitsgrad der ersten Spielstunden spürbar senken. Wer die Herausforderung der „brutalen Welt“, wie die Entwickler sie beschreiben, voll auskosten will, sollte sich überlegen, ob ein solcher Ingame-Boost das Erlebnis nicht verwässert.

Interessant ist die physische Verfügbarkeit: Während die Standard-Version für beide Konsolen erscheint, scheint die physische Deluxe Edition laut aktuellem Stand PS5-exklusiv zu sein. Xbox- und PC-Spieler müssen hier wohl mit der digitalen Variante vorliebnehmen.

„Beast of Reincarnation“ wirkt wie ein Titel, der durch seine Atmosphäre und das Synergie-System zwischen Mensch und Tier punkten will. Die Vorbesteller-Boni sind klassischer Standard – nett für Fans von kosmetischen Items, aber kein „Must-have“ für das spielerische Kern-Erlebnis. Die eigentliche Spannung liegt darin, ob Game Freak das versprochene „Gefühl der Einsamkeit“ trotz des Begleiters einfangen kann.

Wie steht ihr zu Ingame-Währung als Vorbesteller-Bonus: Praktische Starthilfe oder Atmosphäre-Killer in einer Postapokalypse?