Vorschau: 007 First Light – IO Interactive verpasst Bond einen neuen Anzug (und ein neues Gesicht)

IO Interactive arbeitet an einem James-Bond-Spiel. Das alleine klingt nach einer vielversprechenden Kombi: Die Entwickler hinter Hitman – einer Serie, die für ausgeklügelte Attentate, kreative Freiheit und ikonisches Spionage-Feeling bekannt ist – dürfen sich an der wohl berühmtesten Agentenlizenz der Welt versuchen. Doch „007 First Light“ geht einen Schritt zurück – und zwar in Bonds Biografie.

Ein junger Bond für eine neue Zielgruppe?

In „007 First Light“ erleben wir James Bond mit 26 Jahren. Kein Martini, kein Smoking, kein „geschüttelt, nicht gerührt„. Stattdessen: Navy-Uniform, Schweiß, Ausbildung. Laut IO Interactive steht Bond noch am Anfang seiner Laufbahn. Das klingt erstmal nach einem nachvollziehbaren kreativen Ansatz – immerhin wurde der Mythos Bond in Spielen oft direkt in seiner ikonischen Form präsentiert. Ein Blick auf den Ursprung könnte die Figur greifbarer machen.

Doch die Entscheidung, einen derart jungen Bond zu zeigen, sorgt für Diskussionen. Viele fragen sich, ob hier ein modernes Publikum angesprochen werden soll – mit einem Protagonisten, der eher wie ein Newcomer mit Daddy-Issues wirkt als wie ein souveräner Geheimagent. Die klassische Bond-Figur verliert dabei zumindest im Trailer deutlich an Kontur. Was bleibt, ist eine Mixtur aus Ambition und Unsicherheit. Nicht jeder Fan wird sich damit identifizieren.

Der erste Trailer erinnert stark an Hitman – ob das neue Spiel genug Eigenständigkeit entwickelt, bleibt abzuwarten.

Hitman mit Bond-Maske?

Der erste Trailer zu 007 First Light liefert visuell und strukturell genau das, was man von IO Interactive erwartet. Wer nicht wüsste, dass es sich um ein Bond-Spiel handelt, könnte glatt ein neues Hitman vermuten. Kameraarbeit, Dialog-Timing, musikalische Untermalung – all das wirkt vertraut. Mehr noch: Einige Szenen scheinen visuell nahezu identisch mit den letzten Hitman-Teilen. Selbst die Synchronsprecher scheinen recycelt worden zu sein.

Auch das Gameplay erinnert stark an die eigene Marke. Es gibt Schleichelemente, verdeckte Kills, verschiedene Herangehensweisen an Situationen – alles Zutaten, die in Hitman perfektioniert wurden. Das bislang gezeigte Material deutet jedoch darauf hin, dass IO diesmal auf eine eher lineare Struktur statt der bewährten Sandbox-Level setzt. Das könnte Fans enttäuschen, die sich mehr kreative Freiheit in der Umsetzung ihrer Missionen wünschen.

Ob das Ganze also ein Hitman im Bond-Kostüm wird, ist eine berechtigte Frage. Und ob das dem Charakter Bond wirklich gerecht wird, steht noch offen. Auf jeden Fall scheint IO eher die eigene Komfortzone zu erweitern, als Bond wirklich neu zu denken.

„Dank unserer Arbeit an Hitman verfügen wir über 25 Jahre Erfahrung, was spannende Action-Adventures betrifft, und unser Studio ist unglaublich froh über die Möglichkeit, diese Erfahrung zu nutzen, um 007 zurück in die Welt der Videospiele zu bringen. […] Wir können es kaum erwarten, Spielern und Fans ein Erlebnis zu präsentieren, das wir für sie maßgeschneidert haben.“

Ein klares Commitment also – aber auch ein Hinweis darauf, dass „007 First Light“ vermutlich stark IO-typisch bleibt.

Technisch auf Stand, aber inhaltlich noch vage

Fakt ist: „007 First Light“ erscheint 2026 für PlayStation 5 – mit Optimierungen für die PS5 Pro, darunter PSSR-Support und ein Qualitätsmodus mit 60 FPS. Auch die hauseigene Glacier Engine kommt wieder zum Einsatz. Das spricht für eine stabile, visuell hochwertige Umsetzung. Rein technisch dürfte also alles im grünen Bereich sein.

Was allerdings noch fehlt, sind echte Gameplay-Szenen. Der Trailer zeigt vor allem inszenierte Szenen, kaum echte Interaktion. Auch zur Story gibt es bisher nur grobe Eckdaten – Bond als Navy-Mann, der sich durch eine heldenhafte Aktion für das MI6-Training qualifiziert, angeleitet von einem Mentor namens Greenway. M, Q und Moneypenny sollen ebenfalls vorkommen, was immerhin für etwas Fanservice spricht.

Wie sich all das im finalen Spiel zusammenfügt – das bleibt offen. IO hat angekündigt, beim Summer Game Fest weitere Details zum Gameplay und der Story zu veröffentlichen. Bis dahin bleibt alles, was wir sagen können, ein erster Eindruck. Und der ist: zurückhaltend optimistisch, aber kritisch beobachtend.

In 007 First Light steht Bonds Ausbildung beim MI6 im Fokus – fernab von Martinis und Weltuntergangsszenarien.

Ersteindruck

„007 First Light“ will James Bond neu denken – bleibt dabei aber stark in der eigenen Hitman-Vergangenheit verhaftet. IO Interactive spielt mit einer ikonischen Lizenz, ohne sich (zumindest bisher) wirklich von der eigenen Handschrift zu lösen. Ob das reicht, um Fans beider Marken zufriedenzustellen, wird sich zeigen. Der Trailer macht neugierig, aber nicht euphorisch.

Wie seht ihr das? Ein vielversprechender Neuanfang oder eine verwässerte Version des Mythos? Schreibt’s uns in die Kommentare.