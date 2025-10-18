Vorschau: Arc Raiders – Wenn Extraction auf Sci-Fi trifft – und (fast) alles richtig macht

Okay, Hand aufs Herz: Wer hätte gedacht, dass Arc Raiders nach seiner turbulenten Entwicklung tatsächlich so gut dasteht? Ursprünglich sah das Projekt aus, als wollte jemand Destiny, The Division und Tarkov in einen Mixer werfen und hoffen, dass am Ende etwas Spielbares herauskommt. Überraschung: Es funktioniert – größtenteils sogar richtig gut.

Im Server Slam hat das Spiel gezeigt, dass Embark Studios offenbar verstanden hat, wie man Shooter-Fans bei der Stange hält: flüssiges Gunplay, knackige Kämpfe, und ein audiovisueller Bombast, der sich anfühlt wie ein Kinotrailer auf Koffein. Klar, ein paar Ecken sind noch rau, aber wer meckert da schon, wenn einem Raketenroboter das Gesicht wegblasen?

Wenn’s läuft, dann läuft’s

Das Wichtigste zuerst: das Gunplay. Es ballert. Es fühlt sich gut an. Keine 20-seitigen Recoil-Diagramme wie in Tarkov, keine ultratoxische Meta wie in Call of Duty – Arc Raiders ist ein Mittelweg, der Spaß macht, ohne zu überfordern. Headshots knacken mit befriedigendem Feedback, Treffer sitzen dank smarter Partikeleffekte (blau = Schild, rot = Fleisch, logisch) und das Movement fühlt sich tatsächlich nach Freiheit an.

Vaults, Slides, Dodges – alles ist da, nichts davon nervt. Nur die Rocks, also wortwörtlich. Denn die scheinen in dieser Galaxie ihren eigenen Willen zu haben. Wer schon mal an einem Felsen hängen geblieben ist, weiß, dass das kein gutes Zeichen ist. Trotzdem: 9 von 10 Punkten, und das mit einem Schulterzucken.

Der Moment, in dem ich hörte, dass Arc Raiders auf Third-Person-Gameplay setzt, hatte ich kurz Flashbacks an Deckungscamper aus der Hölle. Doch Embark hat’s clever gelöst. Die Maps sind so offen und vertikal gestaltet, dass man fast nie in die typische „Ich warte im Eck, bis du stirbst“-Falle tappt.

Ziplines, Außenleitern, alternative Zugänge, fast schon zu fair für dieses Genre. PvP fühlt sich damit nicht nach Schach an, sondern nach chaotischem Spaß mit Struktur. Einziger Wermutstropfen: das Heilen. Wer in Third-Person medkitet, hat quasi einen eingebauten Wallhack. Kein Risiko, keine Animation, da wird hoffentlich noch nachjustiert.

Kino auf Steroiden

Ich weiß nicht, was die Sounddesigner bei Embark inhalieren – aber bitte lasst sie weitermachen. Arc Raiders klingt unfassbar. Kugeln pfeifen, Explosionen grollen, Roboter kreischen metallisch-verzweifelt, und alles sitzt perfekt im Raum. Es ist, als würde Christopher Nolan einen Extraction-Shooter inszenieren.

Visuell? Ähnlich beeindruckend. Cinematics, Partikeleffekte, Lichtstimmung, das Spiel hat definitiv Style. Vielleicht zu viel davon, wenn man bedenkt, dass man beim Looten manchmal einfach nur kurz ein paar Schrauben finden will und plötzlich aussieht, als würde man einen Marvel-Film drehen. Aber hey, lieber zu viel Stil als gar keinen.

Jetzt zum Elefanten – oder besser: zum Raketenroboter – im Raum. Das PvE ist grundsätzlich cool. Bis auf die Tatsache, dass manche Gegner so viel Munition fressen, dass selbst Doomguy resigniert nicken würde. Besonders die „Rocketeers“ sind geradezu biblische Plagewesen. Eine Salve, halbe Lebensleiste weg, dann die zweite, und tschüss.

Ich verstehe die Idee: Spannung, Herausforderung, Blabla. Aber wenn ein Gegner den halben Server löscht, wirkt das weniger nach Taktik, mehr nach Balancing-Albtraum. Hier darf Embark gerne nochmal ans Zahlenrad.

Praise the Loot Gods

Während andere Spiele jahrelang an einem simplen „Stash Sort“-Button scheitern (hust Dark and Darker hust), liefert Arc Raiders eine fast schon unverschämt gute Benutzererfahrung. Quick-Loot per Klick, übersichtliches Inventar, faire Händlerpreise und sogar genug Währung nach einem Match, um direkt etwas aufzurüsten – revolutionär, oder?

Klar, das Gewichtssystem nervt. Zwei Häuser geplündert, und du läufst wie ein alter Kühlschrank. Aber insgesamt fühlt sich das Interface so angenehm durchdacht an, dass man sich fast fragt, ob Embark aus Versehen einfach mal auf die Spieler gehört hat.

Embark hat was Großes am Start, jetzt bloß nicht verkacken

Arc Raiders ist kein weiterer generischer Extraction-Versuch, sondern könnte der frische Wind für das Genre werden. Es kombiniert die Zugänglichkeit eines Sci-Fi-Shooters mit der Tiefe eines Loot-Spiels, und das mit einem Stil, der sich nicht zu ernst nimmt.

Wenn Embark jetzt noch das Gegner-Balancing glättet und das Loot-Gewicht anpasst, könnte Arc Raiders beim Release richtig einschlagen. Und hey, falls nicht, hatten wir wenigstens ein verdammt schönes Chaos im Weltraum.