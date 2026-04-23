Ubisoft hat offiziell das Remake des Fan-Favoriten „Assassin’s Creed Black Flag“ angekündigt, das unter dem Titel „Resynced“ am 9. Juli 2026 erscheinen wird. Die Neuauflage verspricht nicht nur eine grafische Generalüberholung auf Basis der neuesten Anvil-Engine, sondern greift auch tief in die Spielmechanik ein, um veraltete Design-Entscheidungen des Originals endlich über Bord zu werfen.

Ein Wiedersehen mit Edward

Die zentrale Botschaft des Showcases war klar: „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ ist kein bloßes Remaster, sondern ein von Grund auf neu gebautes Remake. Matt Ryan, die ikonische englische Stimme von Edward Kenway, führte durch die Präsentation und machte deutlich, dass die Seele des Spiels – Edwards Reise vom egoistischen Piraten zum verantwortungsbewussten Mann – unangetastet bleibt.

Dennoch ist der technische Sprung gewaltig. Durch den Wechsel auf die aktuelle Version der Anvil-Engine wirkt die Karibik lebendiger denn je. Wir sprechen hier von hochauflösenden Texturen, einem dynamischen Wettersystem und einer Beleuchtung, die das türkisfarbene Wasser der Karibik fast greifbar macht. Der Zugang zu Städten wie Havanna, Kingston und Nassau erfolgt nun nahtlos. Das bedeutet keine Ladebildschirme mehr, wenn ihr von eurem Schiff, der Jackdaw, an Land springt.

Das Ende der Frustration

Die wohl wichtigste Nachricht für alle, die das Original 2013 gespielt haben: Die berüchtigten Schleich- und Abhörmissionen wurden komplett überarbeitet. Wer erinnert sich nicht an den Frust, wenn eine Mission sofort scheiterte, nur weil man eine Sekunde zu lang aus der Deckung gelugt hatte?

„Wurde man im Originalspiel entdeckt, folgte die sofortige Desynchronisation – ja, das war wirklich nervig. Wir erinnern uns!“ – Matt Ryan im Showcase.

In „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ führt Entdeckung nicht mehr zum automatischen „Game Over“. Stattdessen reagieren die Ziele auf Edward, und das Spiel wechselt dynamisch in eine Verfolgung oder einen Kampf. Das gibt uns Spielern endlich die Freiheit zurück, auf Fehler zu reagieren, anstatt zum letzten Checkpoint gezwungen zu werden.

Die Anvil-Engine lässt die Karibik in neuem Licht erstrahlen, ohne den rauen Charme des Originals zu verlieren

Zusätzlich wurde das Kampfsystem entschlackt und modernisiert:

Action-orientierter: Schnellere Kombos mit zwei Schwertern und Pistolen.

Schnellere Kombos mit zwei Schwertern und Pistolen. Parade-Fokus: Eine perfekte Parade ermöglicht nun sofortige Kills und Ketten-Attentate auf bis zu vier Gegner.

Eine perfekte Parade ermöglicht nun sofortige Kills und Ketten-Attentate auf bis zu vier Gegner. Modernes Stealth: Edward kann sich nun endlich überall ducken – eine Mechanik, die im Original schmerzlich fehlte.

Edward kann sich nun endlich überall ducken – eine Mechanik, die im Original schmerzlich fehlte. Parkour: Die Bewegungsabläufe nutzen die Verbesserungen der letzten Jahre, fühlen sich also flüssiger an, behalten aber Edwards charakteristische Wucht bei.

Die Jackdaw 2.0: Neue Gesichter an Bord

Auch auf hoher See gibt es signifikante Neuerungen. Während das maritime Grundgerüst (Kanonenfeuer, Rammen, Entern) erhalten bleibt, wurde die Crew um drei brandneue Offiziere erweitert: Lucy Baldwin, der Padre und „Toter Mann“ Smith. Diese Charaktere sind nicht nur optisches Beiwerk. Jeder von ihnen bringt eine eigene Questreihe mit, die ihre Hintergrundgeschichte beleuchtet.

Wer ihr Vertrauen gewinnt, schaltet spielerische Vorteile frei. „Toter Mann“ Smith spendiert der Jackdaw beispielsweise den Doppelschuss für Breitseitenwaffen – ein massiver Buff für spätere Seeschlachten gegen die legendären Schiffe. Und für den Wohlfühlfaktor: Ihr könnt nun endlich eine Katze oder einen Affen als Schiffshautier mit an Bord nehmen.

„Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ wird eine reine Singleplayer-Erfahrung. In einer Zeit, in der fast jedes Spiel mit Live-Service-Elementen vollgestopft wird, ist die Absage an den Multiplayer und sogar an die alten DLCs (wie Freedom Cry) ein mutiger Schritt. Ubisoft begründet dies mit der Konzentration auf die „handlungsgetriebene Erfahrung“.

Auch die Moderne, im Original oft als störend empfunden, wurde angepasst. Statt aus der Immersion gerissen zu werden, sollen „Risse in der Moderne“ jetzt direkt mit Edwards inneren Kämpfen verknüpft sein. Das klingt nach einem deutlich eleganteren Weg, die Meta-Story des Animus zu erzählen, ohne den Spielfluss zu unterbrechen.

Die Collector’s Edition: Neben der detaillierten Kenway-Figur liefert ein Logbuch tiefe Einblicke in Edwards Reise

Was das für die Reihe bedeutet

Dieses Remake scheint der Goldstandard für Ubisofts Umgang mit Klassikern zu werden. Dass der ursprüngliche Creative Director Jean Guesdon und der neue Director Paul gemeinsam vor der Kamera standen, zeigt den Respekt vor dem Quellmaterial. Es ist kein Versuch, Assassin’s Creed Black Flag in ein 100-Stunden-RPG wie „Assassin’s Creed Odyssey“ zu verwandeln.

„Es ist kein RPG. Der Fokus liegt weiterhin darauf, wie man spielt und die Welt erkundet.“ – Paul, Creative Director.

Durch die Zusammenarbeit mit dem Künstler Woodkid, der bereits den legendären Trailer zu AC Revelations musikalisch untermalt hat, wird zudem klar, dass Ubisoft hier die maximale atmosphärische Karte spielt. Neue Shantys und ein komplett neu interpretierter Soundtrack sollen das Piratengefühl ins Jahr 2026 hieven.

Meine Einschätzung: Das Team scheint verstanden zu haben, dass man bei einem Remake nicht das Fundament einreißen muss, sondern die Risse im Putz flicken sollte. Die Entfernung des Instant-Failure-Systems bei Schleichmissionen ist allein schon ein Kaufgrund für alle, die das Original damals abgebrochen haben.

Das Spiel wirkt technisch brillant, mechanisch modernisiert und bleibt inhaltlich genau das, was wir lieben: Eine emotionale Geschichte über Freiheit und Konsequenzen unter der brennenden Sonne der Karibik. Der Verzicht auf Multiplayer schmerzt zwar einige Veteranen, kommt aber der Qualität der Kampagne zugute. Mit dem Release am 9. Juli ist „Assassin’s Creed Black Flag Resynced“ mit seiner Thematik der perfekte Sommertitel.

Was denkt ihr? Werden die neuen Offiziere das Gameplay auf See genug auflockern oder hättet ihr lieber die alten Multiplayer-Modi zurückgehabt?