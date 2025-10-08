Vorschau: Call of Duty: Black Ops 7 BETA – zwischen „meh“ und „oh, doch Spaß!“

Als die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 startete, war ich ehrlich gesagt skeptisch. Nach Jahren, in denen die Reihe sich zwischen altbekannten Mustern und Marketing-Hype bewegt, rechnete ich eher mit einem „ja, wieder ein CoD, das man irgendwie durchspielt“. Doch nach wenigen Minuten saß ich da und dachte: „Okay, das macht tatsächlich Laune.“ Und das von jemandem, der eigentlich schon alle Hoffnung auf frische Impulse in der Reihe fast aufgegeben hatte.

Schnell, präzise, vertraut

Wer Call of Duty spielt, kennt die Mischung aus Präzision und Speed, die einen sofort packt. Das Gunplay fühlt sich wuchtig an, Rückstoß und Feedback sitzen. Ob SMG oder Sturmgewehr, alles wirkt direkt, knackig und befriedigend. Es ist diese Mischung aus Intuition und Reflexen, die Call of Duty: Black Ops 7 trotz altbekannter Mechaniken frisch erscheinen lässt. Auf der PS5 merkt man sofort, wie flüssig die Beta läuft: 60 bis 120 FPS, schnelle Ladezeiten, fast kein Desync – ein klarer Vorteil gegenüber älteren Generationen.

Das Movement-System ist moderner als je zuvor. Slide-Cancels, Wandsprünge, vertikale Manöver: Die Maps erlauben mehr Freiheit und Fluss. Alles fühlt sich flüssig an, ohne das klassische CoD-Feeling zu zerstören. Und ja, man merkt sofort, dass Treyarch gelernt hat: Movement ist kein Add-On, sondern zentraler Bestandteil des Gameplays. Wer sich ein bisschen reinfuchst, kann die PS5-Hardware nutzen, um flüssige, schnelle Matches zu erleben, die sich richtig gut anfühlen.

Hardcore, Controller & SBMM: Wer hat hier wirklich die Nase vorn?

Interessant ist auch der Umgang mit dem Skill-Based Matchmaking. CoD und SBMM sind wie Marmelade und Toast: man liebt es oder hasst es, keiner versteht es so richtig. Call of Duty: Black Ops 7 bietet nun einen Open Moshpit, in dem SBMM weitgehend pausiert. Den Unterschied spürt man sofort: Matches fühlen sich unvorhersehbar, aber fair an. Es geht nicht darum, dass der eigene Skill künstlich ausgeglichen wird, sondern darum, dass man einfach spielt, und das ist ein echter Gewinn für Fans, die keine Lust auf die ewigen „wer kriegt weniger Unterstützung“-Diskussionen haben.

Der Hardcore-Modus hat mich positiv überrascht. Kein Aim-Assist, kein weichgespülter Schutzmechanismus – nur du gegen andere. Das macht überraschend viel Spaß, weil die Controllersteuerung endlich voll zum Tragen kommt. Es ist härter, direkter und ehrlicher. Für Core-Spieler bleibt die Herausforderung natürlich bestehen, aber wer auf schnelle, präzise Action steht, bekommt genau das, was Call of Duty ausmacht: Reflexe, Timing, Geduld, und manchmal einfach Glück.

Grafisch zeigt Call of Duty: Black Ops 7 auf der PS5, was die Konsole kann. Der Near-Future-Look kontrastiert angenehm mit der düsteren Optik früherer Black-Ops-Titel. Helle Akzente, moderne HUD-Elemente, klare Linien, das alles ergibt ein angenehmes Gesamtbild. Im Performance-Modus sieht man minimal Detailschwächen, doch für die flüssigen 120 FPS ist das verschmerzbar. Wer auf maximale Detailtiefe im Qualitätsmodus geht, muss mit 60 FPS leben, aber für die Beta reicht der Performance-Modus locker.

Maps, Zombies und Zukunftsaussichten

Natürlich gibt es Punkte, die man kritisieren kann. Map-Design ist größtenteils klassisch: 3-Lane-Strukturen, Spawn-Probleme in hektischen Runden und manche Waffen wirken übermächtig, allen voran das AR-21 Orion. Aber genau dafür ist die Beta da: Balancing, Feedback sammeln, Anpassungen vor Release. Wer Call of Duty erwartet, weiß, dass die Kernelemente solide sind, alles andere kann noch feinjustiert werden.

Besonders hervorheben muss man die Zombies-Beta. Kurze Sessions, aber mit dem bekannten Überlebensgefühl, das Fans lieben. Alles wirkt flüssig, die Ladezeiten sind minimal und die neuen QoL-Features erleichtern das Spiel, ohne das klassische Erlebnis zu zerstören. Wer also nicht nur Ballern im Multiplayer will, bekommt auch im PvE solide Kost.

Was mich persönlich überrascht hat: Call of Duty: Black Ops 7 fühlt sich mehr wie die CoD-Spiele der Vergangenheit an, als ich erwartet hätte. Es ist kein Revolutionstitel, kein bahnbrechendes Modern Warfare 2019, sondern ein solides Kapitel der Reihe: schnell, spaßig, technisch sauber. Hardcore-Fans, aber auch Gelegenheitszocker, die einfach nur ein schnelles Match wollen, kommen auf ihre Kosten. Alles dazwischen? Wird man sehen.

Vorläufiges Fazit

Die PS5-Beta von Call of Duty: Black Ops 7 liefert genau das, was man erwartet, und manchmal ein bisschen mehr. Gunplay, Movement, Open Moshpit und Zombies bieten solide Unterhaltung, während SBMM und Map-Design noch Luft nach oben lassen. Innovation? Eher begrenzt. Spaß? Unbestritten. Wer Call of Duty liebt, findet hier ein solides Paket, das auf der PS5 wunderbar funktioniert. Wer nach Neuerungen sucht, könnte enttäuscht sein, aber vielleicht ist das auch gar nicht nötig.

Und am Ende gilt: Spaß haben, ohne sich über jedes Detail zu ärgern, genau das macht Call of Duty seit Jahren aus. Auf der PS5 fühlt es sich jetzt ein bisschen besser an, schneller, knackiger, flüssiger. Mehr braucht es nicht, um mich in die Runden zu ziehen.