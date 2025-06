Vorschau – Dying Light The Beast – Kyle Crane kehrt zurück ins Zombie-Chaos

Nach Jahren des Wartens kehrt Kyle Crane in „Dying Light: The Beast“ zurück. Basierend auf neuen Gameplay-Einblicken können wir einen ersten Eindruck von dem vermelden, was Techland für August geplant hat. Spoiler: Es wird wieder brutal.

„Dying Light: The Beast“ führt uns Jahrzehnte nach der ursprünglichen Zombie-Apokalypse ins Tal von Castor Woods. Kyle ist nicht mehr der Held, den wir aus dem ersten Teil kennen – er wurde jahrelang vom mysteriösen Baron für Experimente missbraucht und hat dabei besondere Fähigkeiten entwickelt. Zusammen mit seiner Verbündeten Olivia, die er während seiner Flucht aus dem Baron-Labor kennengelernt hat, macht er sich daran, die Machenschaften seines ehemaligen Peinigers aufzudecken.

Die erste Mission führt Kyle zu einer verlassenen Chemiefabrik südlich der Stadt, wo die Männer des Barons arbeiten. Hier experimentiert der Antagonist mit seinen schrecklichen Zombiemutanten – den Chimären. Die Fabrik dient als perfektes Beispiel für Techlands bewährtes Leveldesign: Spieler können frontal angreifen oder sich durch Parkour alternative Wege suchen. Ehrlich gesagt, fühlt sich das vertraut an – und das ist nicht schlecht.

Chimären und Bestien-Modus ändern die Spielmechanik

Die größte Neuerung sind die Chimären – genetisch manipulierte Super-Zombies, die der Baron als Waffe entwickelt hat. Diese Monster sind deutlich gefährlicher als gewöhnliche Infizierte und erfordern neue Strategien. Kyle kann sie mit einem speziellen Gas anlocken, das in Zerstäubern eingesetzt wird. Diese Geräte sind über die Spielwelt verteilt und ermöglichen es, die ausgebrochenen Kreaturen gezielt zu ködern.

Noch spannender ist Kyles neuer Bestien-Modus. Durch die Jahre der Experimente kann er sich in eine Art Kampfmaschine verwandeln, wenn er genug Schaden erleidet oder austeilt. In den gezeigten Szenen demoliert er damit eine Chimäre, die mit herkömmlichen Waffen kaum zu knacken war. Der Modus scheint sich über Kampfhandlungen aufzuladen – je mehr Kyle kämpft, desto eher kann er seine innere Bestie entfesseln. Das erinnert mich an die Rage-Modi aus anderen Spielen, funktioniert hier aber thematisch deutlich besser.

Das Kampfsystem bleibt ansonsten vertraut. Nahkampfwaffen sind gegen größere Gegner weiterhin ineffektiv, Munition bleibt knapp, und Stealth ist oft die bessere Option. Neu hinzu kommen Flammenwerfer als Ergänzung zum Arsenal. Die bewährte Regel „Kämpfen ist nicht immer die beste Option“ gilt weiterhin – besonders bei größeren Gruppen von Infizierten sollten Spieler auf Ablenkungsmanöver setzen. Ich muss zugeben, dass mich diese Konstante freut. Zu viele Survival-Spiele werden am Ende zu Actionfesten.

Fahrzeuge und erweiterte Spielwelt

Neu sind Fahrzeuge, die sowohl für Transport als auch als Waffe gegen Zombie-Horden taugen. Der gezeigte Truck der Baron-Soldaten lässt sich kapern und für eigene Zwecke nutzen. Dabei müssen Spieler auf Benzinverbrauch und Fahrzeugschäden achten – ein logischer Schritt für ein Survival-Spiel. Auch wenn es Spaß macht, Zombies plattzufahren, sind Fahrzeuge kein Allheilmittel und können beschädigt oder zerstört werden.

Die Spielwelt gliedert sich in verschiedene Biome: Industriegebiete, Sümpfe und Nationalparks bieten optische Abwechslung. Das dynamische Wettersystem zeigt sich bereits in den ersten Szenen und soll laut Techland zu den grafischen Neuerungen gehören, die die Welt authentischer wirken lassen.

Der Day-Night-Zyklus bleibt zentraler Gameplay-Bestandteil, wurde aber erweitert. Schattenjäger kommunizieren nun untereinander und starten koordinierte Jagden, wenn sie Kyle entdecken. Wird man von einem gesichtet, ist die Jagd eröffnet – Flucht ist dann oft die einzige Option. Das klingt auf dem Papier furchteinflößend, in der Praxis wird es darauf ankommen, wie gut die KI funktioniert. Sicherheitszonen mit UV-Lampen bieten weiterhin Schutz, Werkbänke für Upgrades und die Möglichkeit zu schlafen, um die Nacht zu überstehen.

Ersteindruck: Mehr vom Gleichen, aber das ist okay

„Dying Light: The Beast“ wirkt wie eine solide Weiterentwicklung der bekannten Formel. Die Chimären und der Bestien-Modus bringen frischen Wind, ohne das Grundkonzept zu sehr zu verändern. Fahrzeuge erweitern die taktischen Möglichkeiten, auch wenn sie kein Allheilmittel sind.

Nach den durchwachsenen Reaktionen auf „Dying Light 2“ scheint Techland wieder zu den Wurzeln zurückzukehren – und das ist vermutlich die richtige Entscheidung. Kyle Crane war schon immer der stärkere Protagonist, und seine Rückkehr fühlt sich natürlicher an als die Geschichten neuer Charaktere.

Techland verspricht ein vollwertiges Open-World-Erlebnis für den 22. August. Ob die Geschichte von Kyle und dem Baron trägt, werden wir dann sehen. Die Gameplay-Basis stimmt jedenfalls, und manchmal reicht das.