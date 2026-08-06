Vorschau: Grounded 2 – Into the Abyss – Obsidian baut das Gewässer zur Todesfalle um

Obsidian Entertainment bringt am 11. August 2026 das Update ‚Into the Abyss‘ für Grounded 2, das nächste große Early Access-Update auf PC, Xbox Series X/S und dieses Mal auch auf PlayStation 5. Game Director Chris Parker und Senior Producer Myles Winsler gaben in einer kürzlichen Preview tiefere Einblicke in das Biom-Paket rund um den Teichausschnitt im Parkzentrum.

Es überarbeitet die vertikale Erkundung, pflanzt ein amphibisches Reittier ins Spiel und fügt echte Unterwasser-Basen hinzu. Für Spieler wartet hier weitaus mehr, als nur ein paar Extras.

Der tote Baum Gnarly Bark dominiert das Zentrum

Das Update zentriert sich auf die Parkmitte und verbindet fünf Biome. Wer auf der Pergola steht, blickt direkt auf den gewaltigen, abgestorbenen Baum Gnarly Bark. Obsidian nutzt das Setting im Jahr 1992 gezielt für Größenvergleiche. Zwischen den Wurzeln und Ästen des Baumes liegen alte Plastik-Rennstrecken und Spielzeug-Bagger. Gnarly Bark funktioniert wie eine riesige Gebirgskette im Ameisenformat. Der Stamm ist innen hohl und dient als mehrgeschossiger Dungeon. Überall finden sich versteckte Hohlräume, Kristallhöhlen und Höhlensysteme unter der Erde, gefüllt mit Kulissen wie Papierbooten und Gummienten.

Auf der anderen Seite des Teichs liegt die Brücke. Die Lore-Explosion aus dem Intro hat dieses Holzbauwerk komplett zerfetzt. Die Trümmer bilden ein sumpfiges Areal mit seichtem Wasser, umgestürzten Mülleimern und Benzinfilmen auf der Oberfläche. Wichtig für die Progressions-Route: Die Grenze zum Toxic-Tangle-Garten ist nun offen. Obsidian hat die Welt so umgebaut, dass der Teich nicht zwingend nach dem Garten absolviert werden muss. Wer direkt nach dem Snack-Bar-Einstieg in den Teich springt, trifft auf knackige Gegner, bekommt aber keine künstlichen Riegel vorgesetzt.

Das Kampfsystem bekommt im Wasser endlich Präzision

Die Unterwasser-Mechanik des ersten Teils war schwammig. Obsidian dreht an den Stellschrauben für Steuerung und Animationen. Kämpfe im Wasser nutzen jetzt denselben Control-Code wie an Land. Das bedeutet: Ausweich-Dashes nach vorn, hinten und zur Seite verbrauchen Ausdauer, retten aber das Leben. Weil der Kampf im dreidimensionalen Raum ohne Boden haftungslos wirkt, hilft ein neues Anvisier-System. Solange ein Insekt in Reichweite bleibt, hält die Kamera den Fokus. Das verhindert Orientierungsverlust bei hektischen Wendungen.

Harpoon-Guns ergänzen das Arsenal um die erste echte Unterwasser-Fernkampfwaffe. Im Nahkampf bleibt der überarbeitete Dreizack die erste Wahl. Die Fauna fordert dieses Aufrüsten auch ein. Riesenwasserwanzen, sogenannte Tow Biter, injizieren Gift und verlangsamen die Nervenbahnen des Spielers. Wer die Nymphen oder ausgewachsenen Tiere besiegt, baut aus ihren Chitin-Panzern Rüstungssets der Stufe 3. Dazu gesellen sich überarbeitete Tiger-Mücken, Saftkugler, Gelbrandkäfer-Larven und Streifenskorpione mit neuen Angriffsmustern.

Ein spielerisches Highlight bildet die Tow-Biter-Nymphe als neues Reittier. Obsidian spendiert dem Insekt amphibische Eigenschaften. Das Tier sprintet an Land, gleitet nahtlos ins Wasser und schwimmt dort schneller als jede Schwimmausrüstung. Es verfügt über einen Flächenangriff mit den Hinterbeinen sowie eine Dreier-Combo mit den Vorderbeinen, die Gegner mit Kälte und Gift belegt.

Unterwasser-Festungen und der Weg in den Abgrund

Der Basisbau macht vor der Wasseroberfläche ebenso nicht mehr Halt. Obsidian integriert ein dediziertes Unterwasser-Bauset. Spieler errichten Unterwasser-Schlösser, kombiniert mit den bekannten Pilz-Bausteinen. Spezifische Stationen sichern das Überleben in den Tiefen. Der Luftblasen-Diffusor versorgt die Basis dauerhaft mit Sauerstoff. Abgedichtete Glaskapseln dienen als Schlafplätze. Werkbänke und Kochstationen wurden optisch und funktional an die Wasserphysik angepasst.

Neue Rohstoffe ersetzen indes alte Baumaterialien. Schachtelhalme dienen als Ersatz für Unkrautstängel beim Gerüstbau unter Wasser. Rohrkolben liefern Fluff für Rezepte. Neue Verarbeitungsstationen wie der Brennofen verarbeiten vermahlene Rohstoffe aus den Höhlen unter Gnarly Bark. Diese Materialien fließen direkt in den Bau des Tauchanzugs.

Je tiefer der Spieler taucht, desto stärker greift der Kälte-Effekt. Normale Schwimmausrüstung schützt vor dem Ertrinken, versagt aber bei sinkenden Temperaturen. Die unterste Schicht des Teichs – der Abyss – erzwingt das Tragen des schweren Tauchanzugs. Dieser gewährt unbegrenzten Sauerstoff und absoluten Kälteschutz. Der Preis dafür ist das Bewegungstempo. Der Charakter läuft auf dem Teichgrund, statt zu schwimmen. Aufgrund der Umgebungsphysik fallen Sprünge jedoch extrem hoch und weit aus. Wer die schweren Stiefel des Anzugs ablegt, wechselt zurück in den Schwimmmodus, verliert aber sofort Teile des Schutz-Buffs.

Umgebaute Logistik und das Ende der Frust-Wellen

Obsidian reagiert auf das Feedback der Community und überarbeitet veraltete Systeme. Das pneumatische Rohrsystem dient nicht mehr nur als starrer Aufzug. An den Ranger-Stationen schalten Spieler einzelne Knotenpunkte gegen Rohwissenschaft als vollwertige Schnellreisepunkte frei. Wer Strecken individuell abkürzen will, baut Ziplines inklusive Seilrutschen-Aufsatz.

Das Orc-Wellensystem verabschiedet sich vom starren Drei-Tage-Timer. Künftig generieren Aktivitäten in der Spielwelt das Bedrohungs-Level bei der Mysterious Stranger. Wer viele Orc-Einheiten besiegt, füllt die Leiste schneller und provoziert gezielt einen Angriff. Die Mixer-Stationen lassen sich nach dem Säubern reparieren und beliebig reaktivieren. Das ermöglicht das gezielte Farmen von Rohwissenschaft und Ressourcen.

Ersteindruck: Obsidian macht bei „Grounded: Into the Abyss“ keine halben Sachen. Die Entwickler reparieren genau die Schwachstellen, die dem ersten Teil im Wasser die Dynamik raubten. Das amphibische Reittier löst Transportprobleme, das Lock-On-System rettet die Übersicht in 3D-Kämpfen und das freie Schnellreisesystem nimmt den Leerlauf aus der Spielwelt. Der geplante Release am 11. August 2026 zeigt ein durchdachtes Update, das die Early Access-Phase spürbar nach vorn bringt. Wer Survival mit hoher Vertikalität sucht, bekommt hier die Vollbedienung.