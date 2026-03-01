Vorschau: Hassliebe auf Tau Ceti IV – Warum mich Marathon (fast) kriegt

Mit der Marathon-Testphase serviert uns Bungie einen ersten Blick auf ihren neuen Extraction-Shooter aus einer anderen Welt. Schnell wird klar: Strategische Vorbereitung ist hier kein hohles PR-Versprechen, sondern die einzige Lebensversicherung, wenn man sich zwischen UESC-Sicherheitskräften und anderen Spielern, die es auf mein Hab und Gut abgesehen haben, bewegt. Wer unvorbereitet durch die Ruinen stolpert, ist schneller tot, als die Time-to-Kill-Statistik es erlaubt.

Das Markanteste zuerst: In diesen Tagen kommt niemand an der viel diskutierten Optik vorbei, die aussieht, als hätte ein Textmarker-Werk in der Neon-Abteilung eine Kernschmelze erlitten. Von den anfangs sterilen Farben in Mirror’s Edge bis zum knackigen Neon-Feuerwerk beim Server Slam, gibt Bungie alles, fast schon zu viel. Doch wer den Grafik-Schock überlebt, findet darunter einen Shooter, der sich endlich einmal nicht wie Arbeit anfühlt.

Gestern saß ich den halben Tag vor dem Bildschirm und ich starrte auf diesen Ladebildschirm. Der Artstyle von Marathon ist so subtil wie ein Presslufthammer im Ruhewagen. Letztes Jahr zur Alpha habe ich noch dankend abgewinkt, weil mir beim Zuschauen die Netzhaut flimmerte. Doch jetzt, nach ein paar Stunden im echten Gefecht, muss ich meine Arroganz kurz im Inventar zwischenlagern.

Die Gunplay-Droge aus Seattle

Bungie beherrscht Shooting. Das ist kein Geheimnis, sondern ein Naturgesetz. Sobald man die erste Knarre in Marathon abfeuert, spürt man diese vertraute DNA, die wir in Destiny oft genug zwischen zwei Grind-Phasen liebgewonnen haben. Die Waffen haben Charakter, der Rückstoß fühlt sich ehrlich an und das Treffer-Feedback sitzt.

In einer Branche, in der sich viele Extraction-Shooter anfühlen, als würde man mit nassen Schwämmen auf Pappaufsteller werfen, ist das hier eine echte Wohltat. Dass die Entwickler dabei auf ein kompetitives PvP-Erlebnis setzen, statt auf das kuschelige „Lass uns Freunde sein“-Prinzip anderer Genre-Vertreter, gibt dem Ganzen die nötige Würze. Wer hier unvorsichtig um die Ecke biegt, sammelt keine Freunde, sondern Blei.

Farbrausch mit Hindernissen: Das Gunplay sitzt, aber das Menü-Design braucht dringend eine Entziehungskur

Bullet-Sponge-Bots und das Munitions-Dilemma

Wer glaubt, dass die KI auf Tau Ceti IV nur als schmückendes Beiwerk für die Neon-Kulisse dient, sollte schleunigst seinen Defibrillator aufladen. Die Roboter-Schergen, besonders die fiesen roten Varianten, schlucken mehr Blei als ein alter Diesel-Motor Öl. Es ist fast schon tragikomisch: Da hat man endlich das großartige Gunplay verinnerlicht, nur um festzustellen, dass man drei Magazine in einen Mini-Boss pumpen muss, während der Typ einfach frech im Invis-Modus verschwindet.

In einem Spiel, in dem Munition so wertvoll ist wie eine stabile Internetleitung am Release-Tag, fühlt sich diese „Bullet-Sponginess“ oft weniger nach Herausforderung und mehr nach künstlichem Strecken der Kämpfe an. Wenn man am Ende eines Gefechts ohne Heilung und Patronen vor einem Roboter steht, der einen förmlich „das Leben aussaugt“, hilft nur noch der kriechende Rückzug – in der Hoffnung, dass der Teampartner den langwierigen Wiederbelebungs-Prozess überlebt.

Die Map als Stolperfalle für Navigations-Legastheniker

Bungie hat bei der Gestaltung der Karten zwar ein Händchen für Atmosphäre bewiesen, aber bei der Bedienung wohl kollektiv in den Rückspiegel geschaut. Wer während des Laufens kurz checken will, ob er gerade direkt in eine Laserfalle oder das nächste Team stolpert, wird enttäuscht: Die Karte lässt sich nicht in Bewegung öffnen.

Man steht also wie ein bestelltes und nicht abgeholtes Paket in der Landschaft, starrt auf den Map-Screen und betet, dass kein Runner die Einladung zum Headshot annimmt. Dazu kommt eine HUD-Verwirrung, die ihresgleichen sucht. Wenn man minutenlang auf seinen eigenen Teamkollegen ballert, weil die Namens-Tags (war das jetzt A1 oder B2?) so unintuitiv über den Köpfen schweben, dass man Freund nicht von Feind unterscheiden kann, dann wurde beim Interface-Design mehr gewollt als gekonnt.

Wer suchet, der stirbt: Wenn die Icons alle gleich aussehen, wird das Looten zum russischen Roulette

Ausdauer-Frust und die „Red Alert“-Falle

Das Bewegungssystem in Marathon ist eigentlich flott – Sliden gehört zum guten Ton, verbraucht aber Ausdauer. Wer seinen Stamina-Balken komplett leert, landet im „Red Alert“-Modus und ist für quälend lange Sekunden so agil wie eine Schildkröte auf Beruhigungsmitteln. Das sorgt zwar für taktische Tiefe (oder wie ich es nenne: nerviges Ressourcen-Management), führt aber in hitzigen PvP-Momenten oft zu absurden Situationen.

Man messert sich durch ein gegnerisches Trio, nur um dann keuchend vor dem nächsten Boss zu stehen, weil die Lunge pfeift. Immerhin: Wenn man es schafft, einen Extraktions-Punkt zu halten und das ganze Chaos zu überleben, bleibt dieses wohlige Gefühl der Erleichterung. Aber bis dahin ist es ein steiniger Weg, der mit fragwürdigen Design-Entscheidungen und einer ordentlichen Portion Slapstick gepflastert ist.

Das Menü-Massaker für Daumendreher

Man muss klarstellen, dass das UI eine Katastrophe ist. Vielleicht wollte man auch hier „innovativ“ sein und hat die Benutzerfreundlichkeit im Keller vergessen. Ich war jedenfalls maximal verwirrt und hoffe auf eine grundlegende Nachbesserung. Wer auf der Konsole spielt, darf mit einem Cursor über den Bildschirm schleichen, der so langsam ist, dass man während des Lootens eigentlich auch kurz die Steuererklärung machen könnte.

Bungie zwingt uns hier ein System auf, das auf dem PC mit der Maus gerade so Sinn ergibt, am Controller aber pure Folter ist. Wer verwendet überhaupt noch einen Cursor auf einer Konsole? Wenn mich ein Gegner beim Plündern überrascht, sterbe ich nicht wegen mangelndem Skill, sondern weil ich drei Sekunden brauche, um das Menü-Fenster händisch zuzuschieben. Hier muss das Studio dringend nachbessern, bevor der Frust das eigentlich gute Spielgefühl frisst.

XP-Trostpflaster für Pechvögel

Das Beste an Marathon ist aber das Eingeständnis, dass wir alle mal sterben, meistens durch eigene Dummheit oder einen Camper im Gebüsch. In den meisten Genre-Kollegen ist nach dem Tod alles weg – Zeit, Loot, Lebensfreude. Marathon lässt uns zumindest die Erfahrungspunkte.

Das nimmt diesem „Ich habe gerade 20 Minuten meines Lebens verschwendet“-Gefühl die Spitze. Man behält seinen Fortschritt beim Charakter-Level, selbst wenn man die Beute im Dreck liegen lassen muss. Das ist fair, das ist motivierend und es sorgt dafür, dass ich nicht sofort das Gamepad in den Fernseher jage, wenn der Extraktions-Hubschrauber ohne mich abhebt.

Ersteindruck: Marathon wird kein Massenphänomen wie Fortnite, dafür ist der Look zu polarisierend und der Anspruch zu hoch. Aber Bungie hat hier ein Fundament gegossen, das für Fans von knackigem Gunplay genau die richtige Nische bedient. Wenn sie jetzt noch die Menüs aufräumen und die Icons so gestalten, dass ich erkenne, was ich da eigentlich aufhebe, ohne drei Sekunden den Beschreibungstext zu studieren, könnte das mein neuer Feierabend-Zeitfresser werden.