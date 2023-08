Vorschau: How 2 Escape – ein Koop-Exit-Game

Immer auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, um Abenteuer zu erleben und dabei Rätsel zu lösen? How 2 Escape könnte dann genau das Richtige für dich sein! Dieses einzigartige Koop-EXIT-Spiel bringt eine neue Spielidee mit sich und bietet erstklassige Erfahrungen für alle EXIT-Fans.

Revolutionäre Koop Dynamik in „How 2 Escape“

In der ständigen Suche nach innovativen Spielkonzept hat How 2 Escape eine bahnbrechende Methode gefunden, um die Koop-Spielwelt zu bereichern. Diesmal wird ein neuer Weg gegangen, um ein möglichst aufregendes Spielerlebens zu gewährleisten. Mit einem Handy und einer weiteren zusätzlichen Konsole wie der PS5, Xbox oder einem PC/Laptop tauchen Spieler in ein rätselhaftes Abenteuer, welche nur durch hervorragende Teamarbeit zu meistern ist. Die Dynamik des Spieles entwickelt sich bereits im Tutorial.

Die Zusammenarbeit mit einem Partner ist für das Spielen unerlässlich. Während einer das Spiel auf dem Handy erlebt, darf sich der andere Partner von einer anderen Plattform aus der Egoperspektive in das Abenteuer stürzen. Diese bisher einzigartige Spielweise erfordert es, dass die Bildschirme der Partner vor neugierigen Blicken geschützt sind, was im Alltag allerdings nicht immer ganz so einfach ist. Dennoch ist man nur erfolgreich, wenn man zusammenarbeitet und sich präzise abspricht.

How 2 Escape Suchrätsel in einem der Waggons

Nach dem ersten Starten der App wird nach einer kurzen Einführung nach einem Muster-Entsperrcode gefragt, um in das erste Rätsel einzusteigen. Diesen findet der Partner auf der Wand bei sich im Raum. Diese doch scheinbare einfache Aufgabe kann jedoch ungeübte Spieler vor kommunikative Herausforderung stellen und betont somit die Notwendigkeit einer reibungslosen Koordination.

Wichtig anzumerken ist, dass dieses Spiel ein reines Offline Spiel ist. Die App hat keinen direkten Einfluss auf das Spiel des anderen Partners, sondern bietet lediglich Lösungen für Rätsel, Hinweisen oder die Kommunikation mit M.Hindis, ein Charakter, der Hinweise geben kann und ein wichtiger Teil des Spieles ist.

Mitreißende Story, die die Spannung in den Vordergrund stellt

Die Story von How 2 Escape dreht sich um Emy, welche in einem außer Kontrolle geratene Zug voller Rätsel und Geheimnisse erwacht. Ihr Ziel ist es, zur Lokomotive zu gelangen und den Zug zu stoppen. Dabei steht ihr ihr Bruder Johann zur Seite, indem er wichtige Tipps und Informationen über das Telefon übermittelt. Zusätzlich gibt es M.Hindis, der die Spieler durch die Geschichte führt. Ausführliche Details zur Story können wir hier leider nicht preisgegeben, da sie sonst das Spiel doch zu stark vereinfachen würden.

In der für uns spielbaren Version standen zwei Level und das Tutorial zur Verfügung. Bei der Veröffentlichung sollen es insgesamt sieben Level und das Tutorial geben. Für die Lösung eines Kapitels beziehungsweise eines Wagons hat man jeweils 60 Minuten Zeit – die typische Escape-Room Zeit. Die Rätsel reichen von einfachen Logikaufgaben bis hin zu komplexen Herausforderungen.

Grafik und Gameplay

Grafisch erinnert How 2 Escape mit dem doch recht comicartigen Look an die Borderlands-Reihe und setzt damit auf nicht-realistische Darstellung. Zudem sind einige der Rätselgrafiken in der aktuellen Version nicht hoch genug aufgelöst, um sie sofort eindeutig zu erkennen. Eine Grafikeinstellungsoption ist in dieser Version ebenfalls noch nicht enthalten, ob eine folgen wird, ist ebenso unklar. Dennoch läuft das Spiel mit seinem 60 FPS bereits vollkommen flüssig und leistet sich auch sonst keine großen Ausfälle. Zumindest in der Anspielversion konnten wir keine Bugs oder Abstürze feststellten. Der einfache Grafik-Stil macht es natürlich umso einfach, diesen auch auf die Smartphone-Version zu adaptieren.

Ersteindruck

„How 2 Escape ist nicht nur ein Spiel, sondern ein Experiment in Sachen Koop-Dynamik und plattformübergreifender Interaktion. Es bricht mit den herkömmlichen Spielstrukturen und betont die Wichtigkeit von Teamarbeit, Kommunikation und innovativem Denken. Indem es Spieler dazu zwingt, über den Tellerrand hinauszublicken und die enge Kooperation mit einem Partner zu meistern, definiert das Spiel neu, was im Bereich der Koop-Spiele möglich ist. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich das Spiel alles in allem flüssig und rund spielt. Das Konzept ist genial für einen gemeinsamen Abend oder eine Spielsession mit einem Partner. Die Rätsel sind nach kurzer Zeit gut lösbar, und man fragt sich im Nachhinein, warum man nicht früher auf die lösende Idee gekommen ist.“