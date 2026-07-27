Das neue 4v4-Tag-Team-Spektakel „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ hat seine Open Beta hinter sich gelassen. Ich habe meine letzten Urlaubstage genutzt, um mich durch die Online-Lobbys zu prügeln und zu klären, wie gut das gemeinsame Project von Arc System Works und Marvel Games wirklich ist.

Der Start der Open Beta geriet zum Stolperstein. Der PSN-Ausfall spuckte nur Fehler aus, während das Spiel den Dienst komplett verweigerte. Wer diese Hürde nach etlichen Stunden aber nahm, bekam dafür eine visuelle Wucht serviert.

Arc System Works liefert beim Artstyle erneut ab. Der frische Anime-Look setzt die Figuren hervorragend in Szene. Trefferfeedback, Effekte und Cel-Shading wirken wie aus einem Guss und die Präsentation sitzt millimetergenau.

Breites Feld abseits ausgetretener Pfade

Der Kader umfasst zum Release mindestens 20 Kämpfer. Neben den unverzichtbaren Schwergewichten wie Spider-Man oder Iron Man glänzt die Auswahl vor allem durch Mut zur Nische. Figuren wie Danger, Magik oder die weibliche Black Panther brechen das typische Line-up spürbar auf.

Vorab gab es Befürchtungen bezüglich einer zu trägen Steuerung. Unbegründet. Das Movement fühlt sich direkt, griffig und schnell an. Dangers Schwebemechanik oder das flüssige Abbrechen von Moves bei Black Panther eröffnen auf Anhieb komplexe Bewegungsoptionen. Es läuft extrem rund.

Vier Helden, ein einziges K.o.

Das 4v4-Format klingt nach komplettem Chaos auf dem Bildschirm. Die Entwickler begegnen dieser Gefahr mit einem cleveren Kniff. Alle vier Charaktere teilen sich eine gemeinsame Lebensleiste. Das nimmt den Stress. Niemand muss vier unterschiedliche Kämpfer im Schlaf beherrschen. Ein gut geübter Main-Charakter reicht völlig aus, während der Rest des Teams vor allem über das Assist-System eingreift.

Dieses Assist-System bietet ordentlich spielerische Tiefe. Je nachdem, ob die Eingabe am Boden oder in der Luft erfolgt, verändern sich die Angriffe der aufgerufenen Partner. Zusammen mit vereinfachten Kettensystemen und variablen Eingabemethoden gerät der Einstieg extrem zugänglich. Anfänger drücken sich mit leichten Attacken durch hübsche Kettenkombos. Fortgeschrittene nutzen das freie Gameplay für anspruchsvolle Routen.

Eine große Auswahl an Helden und Schurken stand in der Open Beta von „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ bereit. Jeder Charakter nutzt vollkommen eigene Spielmechaniken, die im 4v4-Tag-Team-Format direkte Auswirkungen auf das Kampftempo haben. Ein Blick auf die einzelnen Figuren zeigt, wie stark sich das Gameplay je nach Aufstellung verändert.

Teleportation, Hard-Light-Hologramme und Elementar-Geschosse

Magik setzt auf kompromisslose Aggression und nutzt ihre Portal-Mechanik. Sie teleportiert sich direkt an den Gegner heran, überwindet Distanzen in Bruchteilen einer Sekunde und zwingt das Gegenüber sofort in eine defensive Haltung. Dagegen agiert Danger extrem kontrolliert aus der Luft. Ihre fortschrittliche Hard-Light-Technologie erzeugt Projektile und Hologramme, die den Bildschirminhalt dominieren und gegnerische Ansätze im Keim ersticken.

Star-Lord wiederum setzt auf seine Elementar-Gun. Seine Spezialangriffe lassen sich fließend in Bewegungskombinationen einbauen, was ihn zu einem flexiblen Mid-Range-Kämpfer macht. Wer hingegen Ghost Rider wählt, baut enormen Druck über Reichweite und Kette auf. Seine Flammenangriffe halten Kontrahenten auf Distanz oder ziehen sie direkt in harte Punishes.

Schilde, Magie und rohe Mutanten-Power

Captain America fungiert als klassischer Anchor im Team. Sein Schild lässt sich defensiv wie offensiv einsetzen, blockt feindliche Projektile ab und ermöglicht sichere Relays für nachfolgende Assist-Attacken. Doctor Doom setzt dem pure Energie und pure Überlegenheit entgegen. Seine Moveset-Palette setzt auf bildschirmfüllende Blasts und Aufwärts-Kombos, die vor allem im Luftkampf extrem viel Raum einnehmen.

Auf Seiten der Mutanten liefert Wolverine genau das, was Fans erwarten. Exzellenter Nahkampf, extrem schnelle Dashes und zermürbende Rushdown-Sequenzen. Magneto kontert das mit Kontrolle über das gesamte Spielfeld. Seine magnetischen Wellen stoppen gegnerische Angriffe im Ansatz und zwingen das gegnerische Team zu vorsichtigen Bewegungen.

Barrierefrei ohne Substanzverlust

Genau hier punktet der Titel auf ganzer Linie. Man muss nicht tagelang im Trainingsmodus versauern, um online Fuß zu fassen. Die Lernkurve entfaltet sich direkt in den Matches. Die Best-of-Five-Struktur der Runden gibt ausreichend Zeit für Anpassungen. Führt man komfortabel, probiert man neue Charaktere aus. Gerät man ins Hintertreffen, schaltet man auf den Hauptcharakter zurück. Das greift nahtlos.

Der Netcode zeigte sich in den europäischen Lobbys von seiner besten Seite. Das Spiel lief dank Rollback-Netcode stabil und ohne störende Verzögerungen. Stimmt zum Verkaufsstart noch der Ranked-Modus, steht uns ein dauerhafter Dauerbrenner bevor.

Ersteindruck: „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ hinterlässt nach dem Testwochenende einen verdammt starken Eindruck. Die Anlaufschwierigkeiten waren nicht dem eigentlichen Spiel geschuldet, aber das eigentliche Kampfsystem überzeugt. Starkes Movement, eine erstklassige Optik und das durchdachte 4v4-Konzept machen richtig Bock auf die Vollversion. Arc System Works hat hier ein richtig heißes Eisen im Feuer.