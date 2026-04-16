4A Games bricht das lange Schweigen und kündigt mit „Metro 2039“ den nächsten großen Meilenstein der Shooter-Reihe für diesen Winter an. Der Titel verzichtet auf die weiten Landschaften des Vorgängers und kehrt dorthin zurück, wo die Serie ihre Identität fand: in die klaustrophobische, verstrahlte Dunkelheit unter Moskau. Spieler übernehmen die Rolle des „Fremden“, um in einer von Propaganda und Tyrannei zerfressenen Metro gegen das aufstrebende Novoreich zu bestehen.

Die Rückkehr zur Enge

Die wichtigste Nachricht vorab: „Metro 2039“ erscheint im kommenden Winter. Während der Vorgänger „Metro Exodus“ noch die Weiten Russlands per Aurora-Zug erkundete, zieht es die Entwickler von 4A Games nun zurück in das „dunkle Herz“ der Moskauer Metro. Die Zeit der Hoffnung scheint vorbei; die ersten Eindrücke, die wir vorab sichten konnten, zeichnen ein Bild von völliger Verwüstung, in der Himmel, Hölle und sogar das Fegefeuer ausgelöscht wurden. Wer stirbt, bleibt in der Metro – eine Seele ohne Ziel.

In diesem Szenario steuern wir nicht mehr Artyom, sondern den „Fremden“. Dieser neue Protagonist wird als Einsiedler beschrieben, der von gewaltsamen Albträumen geplagt wird. Er ist ein vollständig vertonter Charakter, was die emotionale Bindung und die erzählerische Tiefe im Vergleich zu den meist stummen Vorgängerauftritten deutlich erhöhen dürfte. Sein Weg führt ihn zurück in die Schächte, die er eigentlich nie wieder betreten wollte – ein klassisches Motiv der Widerwilligkeit, das perfekt zur beklemmenden Atmosphäre passt.

Hunter und das Novoreich: Ein neuer Antagonist

Die politische Landschaft unter der Erde hat sich radikal gewandelt. Die einst zersplitterten Fraktionen und Stationsgemeinschaften wurden zwangsweise unter einem einzigen Banner vereint: dem Novoreich. Die Überraschung für Fans der Buchvorlage und der Spiele, denn der Anführer dieses Regimes ist kein Geringerer als der legendäre Spartaner Hunter.

Doch die im Video proklamierte „reine Nation“ und die „strahlende Zukunft“ sind eine Fassade. Hunter verspricht dem Volk zwar ein Leben an der Oberfläche, doch in der Realität herrscht in der Metro ein Klima aus. Lautstarke Forderungen nach Gehorsam sind zu hören, Gnade wird als Schwäche ausgelegt; wer als Feind markiert wird, muss vernichtet werden. Das Volk antwortet mit einem mechanischen „Jawohl“, während im Hintergrund die Schreie derer zu hören sind, die vom System verschlungen werden.

Metro 2039: Zurück in die zerstörten Tunnel der Moskauer Metro

Raytracing-Pioniere auf neuem Level

Technisch bleibt 4A Games ihrer Linie treu und verlässt sich nicht auf Third-Party-Lösungen wie die Unreal Engine. „Metro 2039“ basiert auf der neuesten Iteration der 4A Engine. Die Entwickler betonen, dass sie das Raytracing-System komplett neu aufgebaut haben. Das Ziel ist ein optimiertes, leistungsfähiges Erlebnis, das die Hardware nicht nur ausreizt, sondern „unheimlich schön“ darstellt.

Ein besonderer Fokus liegt auf den sogenannten „eingefrorenen Geschichten“. Die Werkzeuge der Engine erlauben eine Objektdichte, die laut Studio nichts „vorgefertigt“ wirken lässt. Ein verschütteter Tee, ein unvollendetes Kartenspiel oder eine Leiche neben leergeschossenen Hülsen sollen dem Spieler ohne Dialoge erklären, was an einem Ort passiert ist. Diese narrative Dichte in den Details ist der technologische Kern, der die Immersion auf ein neues Level heben soll.

Ein Spiel, gezeichnet vom Krieg

Man kann „Metro 2039“ nicht ohne den realen Kontext betrachten. 4A Games ist ein mehrheitlich ukrainisches Studio, und die groß angelegte Invasion Russlands im Jahr 2022 hat die Entwicklung fundamental verändert. Das Team arbeitet unter Bedingungen von Stromausfällen, Generatorenbetrieb und Raketenangriffen.

Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass Metro 2039 einen deutlich düstereren Ton anschlägt. Es geht nicht mehr nur um das Überleben gegen Mutanten, sondern um den „Preis des Schweigens“ und die „Schrecken der Tyrannei“. Die Zusammenarbeit mit Dmitry Glukhovsky, dem Autor der Romane, der im russischen Exil lebt und per Haftbefehl gesucht wird, verstärkt die politische Dimension des Spiels. Das Spiel versteht sich als Werk aus einer „einzigartig ukrainischen Perspektive“, ohne dabei das bekannte Metro-Universum zu verlassen.

Metro 2039 nutzt eine runderneuerte 4A Engine mit vollständiger Raytracing-Unterstützung für maximale Atmosphäre

Wer auf Open-World-Elemente gehofft hat, wird enttäuscht sein – „Metro 2039“ ist eine klaustrophobische Erfahrung. Der Fokus liegt klar auf moralischen Konsequenzen. Handlungen haben laut Entwicklern einen höheren Preis als in den Vorgängern. Keine verklärte Postapokalypse, sondern eine tragische Sicht auf menschliches Handeln.

„Metro 2039“ wirkt wie eine therapeutische Verarbeitung der Realität des Entwicklerteams. Technisch ist der Verzicht auf die Oberflächen-Szenarien von Exodus zugunsten von extrem detaillierten Innenräumen ein kluger Schachzug, um die Raytracing-Effekte maximal zu betonen. Dass Hunter als Antagonist zurückkehrt, ist ein erzählerisches Wagnis, das der Story aber die nötige Schwere verleihen könnte. Spieler sollten sich auf einen Hardware-Fresser einstellen, der atmosphärisch im Winter neue Maßstäbe setzen will.