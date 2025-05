Vorschau: Out of Sight – Horror durch die Augen eines Teddybären

Out of Sight ist eines dieser Spiele, die man fast übersieht – bis sie einen überraschen. Entwickelt vom Studio The Gang, bringt es eine ungewohnte Mischung aus kindlicher Naivität und gruseligem Setting auf den Bildschirm. Schon Little Nightmares hat gezeigt, wie gut das funktionieren kann. Out of Sight geht jedoch einen anderen Weg: Es spielt sich nicht aus der gewohnten Ego- oder Third-Person-Perspektive, sondern aus der sogenannten zweiten Perspektive. Wir haben die Preview-Version ausprobiert und verraten euch, warum dieses Konzept mehr als nur ein Gimmick ist.

Sophie und Teddy: Ein ungleiches Duo mit besonderer Verbindung

Im Zentrum von Out of Sight steht Sophie, ein blindes Mädchen, das in einem seltsamen, unheimlichen Anwesen gegen ihren Willen festgehalten wird. Eines Nachts passiert das Unfassbare: Sie kann sehen – allerdings nicht mit ihren eigenen Augen, sondern durch die ihres Teddybären. Diese Prämisse ist nicht nur erzählerisch interessant, sondern auch spielmechanisch clever umgesetzt.

Das Spiel basiert auf einer äußerst ungewöhnlichen Kameraperspektive: Statt Sophie direkt zu steuern, sehen wir sie durch die „Augen“ ihres Kuscheltiers. In der Praxis bedeutet das: Trägt Sophie Teddy in den Händen, haben wir eine Art Ego-Sicht. Setzt sie ihn ab, wechselt die Perspektive zu einer festen Kameraposition, von der aus wir weiter Sophie und ihre Umgebung beobachten.

Out of Sight greift ein bekanntes Konzept auf

Zweite Perspektive, neue Möglichkeiten

Dieses Kamerasystem sorgt für spannende Rätselansätze. In einem Moment trägt Sophie Teddy durch dunkle Flure, im nächsten platziert sie ihn auf einem Hocker, um mit beiden Händen ein Rätsel zu lösen. Die Kamera bleibt dabei auf Teddy fixiert, der nun mit seinem Kopf drehbar ist, um den Raum im Blick zu behalten. Teddy ist nicht nur ein Sehwerkzeug, sondern auch ein aktiver Begleiter mit eigenen Fähigkeiten, die im Spielverlauf freigeschaltet werden.

Besonders eindrucksvoll war ein Rätsel mit einem Aufzug: Sophie stellt Teddy auf eine Druckplatte, der Aufzug fährt nach oben – und wir können durch Teddys Augen erkennen, was sich in der oberen Etage befindet. Danach nimmt Sophie Teddy wieder auf, steigt in den Aufzug und kann nun gezielt das benötigte Objekt greifen. Das klingt simpel, wirkt im Spiel aber frisch und durchdacht.

Spielerische Abwechslung trotz minimalistischem Konzept

Out of Sight lebt nicht nur von seinen Rätseln. Auch actionlastigere Momente sind vorhanden, etwa eine beklemmende Verfolgungsjagd, bei der ein bedrohlicher Erwachsener versucht, Sophie in eine Falle zu locken. Hier zeigt das Spiel, wie sich die zweite Perspektive auch für spannungsgeladene Szenen einsetzen lässt. Die eingeschränkte Sicht schafft ein Gefühl der Hilflosigkeit, das wunderbar zur Rolle des blinden Mädchens passt.

Auffällig ist auch, dass Out of Sight nicht aus dem Nichts kommt. Bereits vor einigen Jahren existierte eine erste Version des Spiels als Schulprojekt auf itch.io, das damals schon mit der zweiten Perspektive experimentierte. Nun wird daraus ein vollwertiges Spiel mit deutlich erweitertem Umfang.

Atmosphärisch dicht, aber grafisch zweckmäßig

Grafisch ist Out of Sight kein Wunderwerk. Das Spiel orientiert sich am stilisierten Look seiner Genrekollegen: Düstere Farben, überzeichnete Figuren, ein Hauch von Kindchenschema trifft auf Horror-Elemente. Der Look funktioniert, auch wenn er stellenweise etwas schlicht wirkt. Dafür punktet das Spiel mit seinem Artdesign. Das verstaubte Haus, in dem Sophie gefangen ist, wirkt glaubhaft – überladen mit Möbeln, zugestellten Ecken und knarrenden Dielen.

Unterstützt wird die Stimmung von einer starken Soundkulisse. Wind heult durch die Ritzen, Holzbretter knarzen bei jedem Schritt, irgendwo tropft Wasser. Die Audioarbeit verstärkt das Gefühl der Isolation und Gefahr. Besonders in ruhigen Momenten entfaltet die Soundkulisse ihre volle Wirkung und trägt viel zur Immersion bei.

Technisch kompetent, mit kleinen Mängeln im Design

Die von uns getestete Version lief stabil. Weder Framerate-Einbrüche noch Abstürze traten während unserer Preview-Session auf. Wie sich die Konsolenversion schlägt, bleibt abzuwarten. Ein kleiner Kritikpunkt betrifft das Game-Design: Viele interaktive Objekte sind mit auffälligem gelbem Klebeband markiert. Was in Maßen ein sinnvolles Leitsystem sein kann, wurde hier zu übertrieben eingesetzt. Dadurch verlieren Rätsel schnell ihren Reiz, weil man intuitiv weiß, welche Gegenstände relevant sind. Hier wäre etwas mehr Zurückhaltung wünschenswert, um die Erkundung interessanter zu gestalten.

und ergänzt es um einen interessanten Twist

Out of Sight zeigt bereits in seiner unfertigen Version, dass es mehr ist als nur ein weiteres Gruselspiel mit Kindheitsmotiven. Die zweite Perspektive verleiht dem Spiel eine originelle Note, die nicht nur erzählerisch, sondern auch spielmechanisch für frischen Wind sorgt. Das Zusammenspiel von Sophie und Teddy fühlt sich stimmig an, und die dichte Atmosphäre lässt hoffen, dass das fertige Spiel diesen Eindruck vertiefen kann.

Kritik gibt es vor allem für das etwas zu plakative Leveldesign mit seinen auffälligen Markierungen. Doch das ist kein Dealbreaker, sondern eher Feinschliff, den man bis zum Release noch angehen kann. Wenn The Gang das kreative Konzept konsequent weiterentwickelt, könnte Out of Sight ein Geheimtipp für Fans von atmosphärischem Horror werden.

Out of Sight erscheint am 22. Mai 2025.