Vorschau: Pragmata – Capcoms Hacker-Fantasie zwischen Hirnschmalz und Kugelhagel

Capcom und neue IPs, das ist inzwischen ungefähr so selten wie eine ruhige Kommentarspalte unter einem PlayStation-Post. Umso spannender, dass Pragmata nicht mit Trailern erschlägt, sondern mit einer kostenlosen Demo sagt: „Spiel mich. Versteh mich. Oder lass es.“

Die sogenannte Sketchbook Demo ist rund 20 Minuten lang, kostenlos auf PC verfügbar und wirkt angenehm selbstbewusst. Kein Bombast, kein „Next-Gen-Geschwurbel“, sondern ein konzentrierter Einblick in das, was Pragmata sein will: ein Spiel, das dein Gehirn genauso beschäftigt wie deinen Abzugsfinger. Nach unseren Ersteindrücken auf der Gamescom unterstreicht Capcom diesen Ansatz nun noch deutlicher.

Pragmata setzt auf Hacking statt Dauerfeuer

Wer in Pragmata einfach nur schießen will, wird schnell merken: Hugh ist ohne Diana ungefähr so gefährlich wie ein Stormtrooper mit Sonnenbrille. Der Kern der Demo – und offenbar auch des Spiels – ist Dianas Hacking.

Ob verschlossene Türen, defekte Aufzüge oder aggressive Roboter: Fast alles kann gehackt werden. Diese Hacks sind kleine Minispiele, bei denen Symbole ausgerichtet oder Pfade korrekt gezogen werden müssen. Klingt simpel, funktioniert aber erstaunlich gut, weil es nicht auf Reaktionsgeschwindigkeit, sondern auf sauberes Denken ankommt. Kein nerviges „Drücke X im richtigen Moment“, sondern kurze Denkpausen mitten im Spielfluss.

Gerade bei Rätseln fühlt sich Pragmata angenehm entschleunigt an. Hier will niemand Zeit künstlich strecken, sondern Mechaniken erklären. Und das überzeugt von Anfang an.

Hacken unter Beschuss: In Pragmata ist Denken keine Pause, sondern Teil des Gefechts

Erst denken, dann schießen

Richtig interessant wird es, wenn Hacking und Shooter-Gameplay ineinandergreifen. Im Kampf aktiviert man per Knopfdruck den Hacking-Modus: Ein kleines Grid erscheint, die Steuerung wechselt, und man zeichnet unter Zeitdruck einen Pfad zum Zielknoten. Unterwegs lassen sich farbige Felder mit Effekten mitnehmen oder spezielle Nodes aktivieren.

Zwei davon zeigt die Demo: Multihack erlaubt es, mehrere Gegner gleichzeitig zu hacken, Decode erhöht den Schaden auf gehackte Feinde. Klingt nach Power-Fantasy, ist aber clever begrenzt, nur ein Spezial-Node gleichzeitig, begrenzte Nutzung. Capcom traut sich hier tatsächlich Balance.

Nach erfolgreichem Hack schaltet Pragmata wieder in den Shooter-Modus, und jetzt dürfen Hugh und seine Waffen ran. Pistole, Shotgun-ähnliche Shockwave Gun oder der Charge Piercer als Railgun-Variante: klassisch, aber effektiv. Munition ist limitiert, Waffen können nicht gehortet werden. Entscheidungen zählen.

Der Clou: Ohne Hack fast kein Schaden. Pragmata zwingt dich zum Multitasking. Und ja, das klingt stressig, fühlt sich aber überraschend fair an.

Multitasking ohne Panik

Eine der größten Sorgen vorab: Überfordert Pragmata seine Spieler? Die Demo gibt Entwarnung. Zwar ist man im Hacking-Modus weniger mobil, doch Hugh kann weiterhin ausweichen, springen und kurze Boosts nutzen. Besonders elegant wurden die perfekte Dodges gelöst, die eine Zeitlupe auslösen. Kein billiger Effekt, sondern ein echtes Hilfsmittel, um den nächsten Hack sauber zu setzen.

Hinzu kommt der Overdrive Protocol. Wer fleißig hackt, lädt eine mächtige Spezialattacke auf, die Gegner betäubt und für ordentlichen Schaden sorgt. In der Demo taucht das Feature spät auf, wirkt aber wie ein logischer Eskalationspunkt, nicht wie ein Notfallknopf.

Kurz gesagt: Pragmata fordert Aufmerksamkeit, aber bestraft keine Lernkurve. Neue Mechaniken werden langsam eingeführt, Gegner fair platziert, Ressourcen genau dann angeboten, wenn man sie braucht. Das ist gutes Spieldesign, kein Zufall.

Ohne Diana läuft nichts – erst der Hack, dann der saubere Schuss

Bewegung und Atmosphäre sind mehr als nur Beiwerk

Überraschend stark ist auch die Fortbewegung. Hughs Raumanzug erlaubt lange Sprünge, Schwebephasen und Boost-Dodges. Das fühlt sich leichtfüßig an und gibt Kämpfen eine vertikale Ebene, ohne in wildes Herumfliegen abzudriften.

Diese Manöver kosten aber Energie. Wer zu viel herumturnt, steht kurz darauf wieder bodenständig da. Risiko und Belohnung halten sich die Waage, ein Motiv, das sich durch die gesamte Demo zieht.

Atmosphärisch hält sich Pragmata bewusst zurück. Story-Häppchen ja, große Enthüllungen nein. Capcom weiß offenbar selbst, dass zu frühes Erklären mehr kaputt machen als neugierig machen kann. Eine wohltuende Zurückhaltung.

Die Pragmata-Sketchbook-Demo ist kein Massenköder, sondern ein ehrlicher Filter. Wer keine Lust auf Hacking hat, wird hier nicht bekehrt. Wer aber neugierig auf neue Ideen ist, bekommt einen durchdachten, überraschend runden Eindruck. Pragmata ist wahrscheinlich kein Spiel, das jedem gefallen will, sondern eines, das weiß, was es tut. Und das ist 2026 fast schon rebellisch.

Hinweis: Die Preview wurde auf dem PC gespielt. Inhalte und Eindrücke sind aber allgemeingültig.