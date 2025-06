Vorschau: Silent Hill F – Wie japanischer Horror der Serie neues Leben einhaucht

Konami hat die Rückkehr von Silent Hill längst angekündigt – mit Remakes, Serienprojekten und mehreren neuen Spielen. „Silent Hill F“ ist dabei ein besonders auffälliger Kandidat, denn statt in der vernebelten Kleinstadt in Maine landen wir diesmal in Japan. Und zwar nicht in Tokio bei Nacht, sondern in der ländlichen Provinz der Shōwa-Ära – irgendwo zwischen Dorfstraße, Schrein und heruntergekommener Grundschule. Im Rahmen der jüngsten Präsentation gab es umfassende Einblicke in „Silent Hill f“, die wir in dieser Vorschau zusammenfassen.

Das Ziel hinter dem Szenenwechsel ist klar: Der klassische Western-Horror-Ansatz hat der Reihe über die Jahre das genommen, was sie ursprünglich stark gemacht hat – das Zusammenspiel von westlicher Psychologie und japanischer Geistertradition. Für den neuen Titel wollte man zurück zu den Ursprüngen, allerdings mit einem klaren Fokus auf rein japanische Ästhetik.

Laut Entwicklerteam Neobards – das unter anderem auch mit Capcom an „Dead Rising“ zusammenarbeitete – war das keine bloße Stilfrage, sondern ein zentraler Designfaktor: Man wollte nicht kopieren, sondern verstehen, was Silent Hill einmal ausgemacht hat, und diese Essenz in einem rein japanischen Kontext neu denken.

Schönheit und Schrecken – Horror mit Stil

Das Leitmotiv von „Silent Hill F“ heißt: „Beauty and Terror“. Klingt erstmal nach Konzeptkunst, zeigt sich aber direkt in der Spielwelt. Statt grotesker Monster, wie man sie aus westlichen Horrorproduktionen kennt, setzt „Silent Hill F“ auf stille Bilder, auf Körperhorror, der sich langsam entfaltet – und auf Kulissen, in denen sich nostalgische Schönheit mit unterschwelliger Bedrohung mischt.

Das Design stammt unter anderem von Kera, einer Illustratorin, deren Arbeiten genau diese Ambivalenz zwischen Anmut und Abscheu verkörpern. Das Gameplay selbst bleibt dabei traditionell: Der spielbare Charakter Tinako ist – wie gewohnt – eine scheinbar ganz normale Person, die in eine surreale Welt gerät.

Kampfelemente gibt es zwar, aber sie sollen laut Team bewusst nicht komplex ausfallen. Stattdessen will man mit Gameplay-Mechaniken arbeiten, die „vertraut, aber frisch“ wirken – und vor allem nicht vom Erzählfluss ablenken. Viel Wert wurde offenbar auf die Verzahnung zwischen Story, Levelstruktur und Spielerführung gelegt. So sollen sich etwa Hinweise aus der Umgebung, gefundene Notizen und Animationen nahtlos ins Storytelling einfügen.

Dabei war der Einfluss von Ryukishi07 (u. a. Higurashi) entscheidend. Sein Faible für unzuverlässige Erzähler und psychologischen Terror floss direkt ins Narrative Design ein – unterstützt durch ein Skript, das im Verlauf der Entwicklung mehrfach angepasst wurde, um als Spiel und nicht nur als Text zu funktionieren.

Verlassene Schönheit: Silent Hill F entführt Spieler in ein verstörend-idyllisches Japan der Shōwa-Zeit

Neue Wege mit bekannten Mitteln

Trotz des radikalen Tapetenwechsels bleibt „Silent Hill F“ dem Kern der Serie treu: Psychologischer Horror, der mehr mit Atmosphäre als mit Jumpscares arbeitet. Statt westlicher Kliniken oder Industrieanlagen sind es diesmal jedoch Dagashiya-Läden, verlassene Schulgebäude und verfallene Schreine, die das beklemmende Gefühl erzeugen. Die Inspirationsquelle – die Kinkatu Area in Kinsan – soll dabei einen besonders starken regionalen Charakter mitbringen. Parallelen wurden zuvor auch mit Kanayama in der Präfektur Gifu gezogen.

Auch das „Otherworld“-Konzept bleibt erhalten. Die Entwickler betonen, dass dieses Element nicht einfach recycelt, sondern neu interpretiert wurde – in enger Abstimmung mit Story und Umgebung. Besonders spannend dürfte dabei die Frage sein, wie das westliche Publikum auf eine so tief in der japanischen Kultur verankerte Spielwelt reagiert. Die Entwickler rechnen mit einer Mischung aus Vertrautheit und Fremdheit – genau der Effekt, den klassischer J-Horror seit jeher erzeugt.

Ob „Silent Hill F“ am Ende den Spagat zwischen Alt und Neu schafft, bleibt abzuwarten. Sicher ist aber: Es ist der bislang mutigste Titel des Franchise seit Jahren – und einer, der auf echte Vision statt reinen Fanservice setzt. Das erfahren wir ab dem 25. September, wenn „Silent Hill f“ für PS5, Xbox Series X|S und PC erscheint.

Was haltet ihr vom neuen Setting in Japan? Top oder Themenbruch? Diskutiert mit in den Kommentaren!