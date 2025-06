Vorschau: The Blood of Dawnwalker – Düsteres Vampir-RPG mit echten Entscheidungen

Das neue Projekt von Rebel Wolves, das von ehemaligen CD-Projekt-Entwicklern gegründet wurde, nimmt zunehmend Gestalt an. „The Blood of Dawnwalker“ ist ein ambitioniertes Action-RPG mit Open-World, Vampir-Fantasy und einem klaren Fokus auf Story und Entscheidungsfreiheit. In einer Vorab-Gameplay-Preview haben wir einen Abschnitt aus der Pre-Beta unter die Lupe genommen – inklusive Kampfsystem, Spielwelt und dem moralisch aufgeladenen Tag-Nacht-Zyklus.

Und es zeigt sich: Hier wird nicht einfach nur „Witcher mit Vampiren“ serviert. The Blood of Dawnwalker verfolgt einen klar eigenen Ansatz – spielerisch wie erzählerisch.

Taktik statt Button-Mashing, Blut statt Mana

Im gezeigten Abschnitt begleiten wir Protagonist Coen, der als sogenannter Dawnwalker zwischen Menschsein und Vampirdasein gefangen ist. Die Spielwelt orientiert sich grob an Europa des 14. Jahrhunderts – Pest, Bürgerkrieg und Aberglaube inklusive. Während Coen tagsüber als Mensch unterwegs ist, verwandelt er sich bei Nacht in ein übernatürliches Wesen mit ganz eigenen Fähigkeiten – inklusive Blutsaugen, Schatten-Teleportation („Shadow Step“) und Wandlauf („Plane Shift“).

Das Kampfsystem ist ungewöhnlich direkt: Angriffe und Blocks funktionieren über Richtungen – ähnlich wie in „For Honor“ oder „Kingdom Come: Deliverance„. Wer richtig pariert und trifft, sammelt Aktivierungspunkte für Spezialfähigkeiten, darunter Flüche wie „Burning Blood“ oder die brutale Finisher-Attacke „Artery Slash“. Wichtig: Magie kostet Lebenspunkte – wer zu viel zaubert, steht schnell am Abgrund.

Die Kämpfe wirken taktisch und fordernd, vor allem im Vampir-Modus: Hier kommt es nicht nur auf Fähigkeiten an, sondern auch auf das Maß an Selbstkontrolle. Denn je durstiger Coen ist, desto unkontrollierter agiert er – inklusive der Gefahr, wichtige NPCs versehentlich zu töten. Auch das ist Teil des Spielkonzepts: Entscheidungen haben echte Konsequenzen, Questverläufe verändern sich und Figuren verschwinden dauerhaft.

Coen zwischen zwei Welten – bei Nacht entfaltet sich sein wahres, vampirisches Ich.

Keine Quests von der Stange, kein „gut oder böse“

Rebel Wolves setzen stark auf das Konzept der „Narrativen Sandbox“. Das bedeutet, es gibt keine klaren Grenzen zwischen Haupt- und Nebenquests. Alles ist Teil einer offenen, dynamischen Geschichte. Welche Figur lebt oder stirbt, welchen Weg man nimmt – alles hängt von Entscheidungen ab. Der Tag-Nacht-Zyklus ist dabei mehr als nur Kulisse: Manche Orte sind nachts überhaupt erst zugänglich, andere nur am Tag.

Ein gutes Beispiel: Im Video infiltriert Coen tagsüber die Kathedrale auf legale Weise. Nachts schleicht er sich vampirisch durch Gänge und entdeckt ein geheimes Ritual – inklusive eines optionalen Bosskampfs gegen die Vampirin Xanthy. Dieser Kampf ist gnadenlos schwer, aber auch optional. Wer will, kann den Konflikt meiden, auskundschaften oder im späteren Spielverlauf vorbereiten.

Stilistisch setzt „The Blood of Dawnwalker“ auf eine düstere, glaubwürdige Welt. Städte wie Zatro sind dicht bevölkert, vollgestopft mit Gesprächen, Szenen und Geschichten. Laut den Entwicklern können selbst kleine Begegnungen Hinweise auf Quests oder Veränderungen im Spielverlauf geben. Die dichte Atmosphäre erinnert an eine Mischung aus „Dishonored“ und „Vampire: The Masquerade“ – nur weniger verspielt, mehr bodenständig.

Die düstere Stadt Zatro steckt voller Geheimnisse, Konflikte – und gefährlicher Entscheidungen.

Guter erster Eindruck, viel Potenzial

Die gezeigten Inhalte stammen aus der Pre-Beta, während ein Releasetermin aktuell nur grob für 2026 im Raum steht. Zudem versichert der Entwickler, dass „The Blood of Dawnwalker“ ein reines Singleplayer-Spiel ohne Live-Service-Ansätze wird.

Ob das komplexe Kampfsystem im späteren Spielverlauf bestehen kann oder eher zur Hürde wird, lässt sich noch nicht beurteilen. Auch die Frage, wie dynamisch sich die Welt wirklich verhält, bleibt offen. Dass „The Blood of Dawnwalker“ aber in puncto Ambition und Erzählstruktur neue Wege gehen will, steht außer Frage.

„The Blood of Dawnwalker“ wirkt bereits in diesem frühen Stadium überraschend rund – vor allem was Atmosphäre, Kampfsystem und moralische Entscheidungsfreiheit angeht. Natürlich bleibt abzuwarten, ob das erzählerische Versprechen auch über viele Spielstunden hinweg trägt. Wer aber düstere RPGs mit Konsequenzen liebt und genug von typischen Fantasy-Formeln hat, sollte das Projekt im Blick behalten.