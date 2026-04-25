Vorschau: The Expanse Osiris Reborn – Mass Effect Vibes treffen auf Identitätskrise

Owlcat Games verlässt die Komfortzone der isometrischen CRPGs und wagt mit „The Expanse: Osiris Reborn“ den Sprung in die Third-Person-Action. Die Ambitionen sind riesig, die auf eine Mischung aus Mass Effect und einer Prise Souls-like im knallharten Sci-Fi-Universum der Buchvorlage setzt. Nach der ersten Beta-Session steht fest: Die technische Basis steht, aber beim Kern dessen, was Owlcat bisher ausmachte, wackelt das Gerüst bedenklich.

Die Technik liefert, das Spielgefühl hinkt hinterher

Owlcat hat die alte Engine eingemottet und liefert mit dem neuen Grafikgerüst ordentlich ab. Die Raumstationen strotzen vor Details, die Gesichtsanimationen sind für Studio-Verhältnisse ein Quantensprung und die Weitsicht im All lässt das Fan-Herz höher schlagen. Die PS5 Pro sorgt für ein Bild, das sich vor der AAA-Konkurrenz nicht verstecken muss. Doch Grafik ist nicht alles, wenn die Steuerung sich anfühlt, als würde man einen Belter durch Honig steuern.

Die Bewegung in der Beta wirkt träge. Das Deckungssystem, das Herzstück jeder Mass Effect-Kopie, leidet unter spürbaren Eingabeverzögerungen. Wer den Befehl zum Abtauchen gibt, kassiert oft noch eine Salve, bevor die Spielfigur reagiert. Das ist in einem Spiel, das sich laut dem Creative Director Alexander Michelin an Souls-likes orientiert, tödlich. In brenzligen Situationen entscheidet die Eingabelatenz über Leben und Tod – und aktuell bekommt man hier definitiv noch zu oft unverschuldet auf die Fresse.

Wenn die Atmosphäre an der Synchronisation zerbricht

Ein kurioses Problem offenbart sich, sobald die Charaktere den Mund aufmachen. „The Expanse: Osiris Reborn“ soll von seiner politischen Schwere, von Dreck, Verzweiflung und der harten Realität im Gürtel leben. Statt rauer, wettergegerbter Stimmen, die nach Weltraumstaub und hartem Überlebenskampf klingen, serviert uns Owlcat eine Vertonung, die viel zu sanft und „weichgespült“ daherkommt.

Die Sprecher klingen in der aktuellen Fassung eher nach einer Selbsthilfegruppe für sensible Gemüter als nach hartgesottenen Beltern auf der Pinkwater-4. Diese fehlende stimmliche Kante nimmt den Charakteren jegliche Bedrohlichkeit und lässt die gesamte politische Schwere der Vorlage ins Lächerliche abgleiten. Wenn harte Typen auf einer Minenstation klingen, als würden sie sich beim Tee über ihre Gefühle austauschen, bricht die Immersion schneller zusammen als eine marode Luftschleuse. Die Diskrepanz zwischen der düsteren Optik und der akustischen „Wohlfühl-Performance“ ist ein handwerklicher Fehler, den Owlcat bis zum Release 2027 dringend korrigieren muss.

Technisch beeindruckende Mimik, die durch die deplatzierte Synchronisation ihre Wirkung verliert

Die Illusion der Freiheit im linearen Schlauch

Owlcat-Fans erwarten Konsequenzen. In „Pathfinder“ oder „Rogue Trader“ konnte eine falsche Antwort ganze Königreiche stürzen. In der The Expanse: Osiris Reborn-Beta wird uns diese Tiefe zwar vorgegaukelt, aber nicht geliefert. Es gibt diesen einen Moment in der Mission: Schleiche ich mich raus oder bewaffne ich die Station? Ein klassisches Owlcat-Dilemma. Die Ernüchterung folgt prompt. Beide Wege spielen sich nahezu identisch. Die Pfade sind die gleichen, das Ergebnis bleibt unverändert, lediglich zwei Zeilen Dialog variieren.

Das ist kein World-Building, das ist Fassade. Ein Studio, das seinen Ruf auf komplexen Entscheidungswegen aufgebaut hat, darf sich nicht mit der bloßen Illusion von Wahlfreiheit zufriedengeben. Während das Studio von bedeutungsvollen Entscheidungen redet, sehe ich in der aktuellen Beta nur einen extrem linearen Shooter mit RPG-Anstrich. Wenn die fertige Version nicht deutlich mehr verzweigt, verliert Owlcat sein wichtigstes Alleinstellungsmerkmal an die Belanglosigkeit.

Handwerk überzeugt, die Seele fehlt noch

Das Kampfsystem an sich hat Potenzial. Das Zusammenspiel mit den Squad-Mitgliedern, die taktischen Befehle wie das Sprengen von Umgebungsobjekten und die verschiedenen Klassen (Gunner oder Hacker) fühlen sich gut an. Es knallt, es rumst, und die Upgrades an der Werkbank zeigen, dass die RPG-DNA in den Systemen durchaus vorhanden ist. Man merkt, dass Owlcat das Genre versteht, aber sie trauen sich in dieser frühen Phase noch nicht, die Zügel wirklich locker zu lassen.

Ein spürbarer Dämpfer in der aktuellen Beta ist der noch nicht implementierte DualSense-Support. In einem modernen Action-RPG fühlt es sich regelrecht steril an, wenn die Hände vollkommen leer ausgehen. Dieser haptische Blindflug zeigt erst so richtig, wie entscheidend feinjustierte Trigger und Vibrationen mittlerweile für die Immersion sind.

Die Pinkwater-4 sieht fantastisch aus und versprüht Mass Effect-Vibes

Aktuell wirkt „The Expanse Osiris Reborn“ wie ein Spiel, das auf Nummer sicher geht. Es kopiert die Mass Effect-Formel kompetent, vergisst dabei aber, den eigenen Charakter einzubringen. Die Erkundung der Pinkwater-4 macht Spaß, die NPCs beleben die Welt, und das Lore-Potenzial ist gewaltig. Aber ohne die nötige Härte im Skript und ohne echte spielerische Freiheit bleibt das Projekt ein polierter, aber austauschbarer Sci-Fi-Shooter.

Hop oder Top?

Owlcat Games hat noch viel Arbeit vor sich. Technisch ist „The Expanse: Osiris Reborn“ absolut vorzeigbar und der bisher größte Sprung des Studios. Wer nach einem modernen Mass Effect-Ersatz lechzt, bekommt hier das Fundament geliefert. Aber: Ohne eine radikale Überarbeitung der Tonalität und der Synchronisation sowie den Mut zu echter, schmerzhafter Entscheidungsfreiheit wird das Spiel die hohen Erwartungen der Kern-Fans krachend verfehlen.

Meine Prognose: Owlcat wird die Kurve kriegen, was die Spielmechanik angeht, aber die atmosphärische Schwäche könnte zum bleibenden Makel werden. Wer ein zweites „Pathfinder“ im Weltraum erwartet, wird in der Beta enttäuscht. Wer einen schicken Action-Shooter mit Rollenspiel-Elementen sucht, sollte den Titel auf dem Schirm behalten. Aktuell ist es ein solides Spiel, aber noch weit davon entfernt, das versprochene Meisterwerk zu sein.

Co-Writer: Niklas Bender