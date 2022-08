Vorschau: Wildmender – Potenzieller Survival-Geheimtipp

Der britische Publisher kwalee, der vor allem für Mobile-Games bekannt ist, hatte auf der gamescom einige spannende Titel für die Konsolen im Gepäck. Wir durften verschiedene Spiele ausprobieren, während die Entwickler uns mit Hintergrundinformationen fütterten und Tipps gaben. Einer der von uns angespielten Titel ist Wildmender, eine wunderschöne Mischung aus Aufbau und Survival. Das Spiel soll 2023 erscheinen und könnte sich tatsächlich als kleiner Geheimtipp herausstellen, wenn die Entwickler bis zum Release an einigen Stellschrauben drehen. Warum das so ist und worum es bei Wildmender überhaupt geht, erzählen wir euch in dieser Preview.

Wildmender

Das ist Wildmender

Wildmender wirft uns mitten in eine dystopische Wüstenlandschaft. Um uns herum erheben sich die Dünen und Ruinen zeugen von einer offenbar gescheiterten Zivilisation. Alles, was wir haben, ist eine Quelle. Unsere Aufgabe ist, die Umwelt von neuem erblühen zu lassen. Dafür graben wir Bäche und Seen in den Sand, pflanzen Samen an und bauen uns kleine Behausungen. Wir können auch fremde Tierarten zähmen und in unsere kleine Oase einziehen lassen. Um neue Ressourcen zu finden, müssen wir die gefährliche Landschaft erkunden, fiese Geister bekämpfen und aus den Fehlern der alten Zivilisation lernen.

Wildmender ist auf drei Säulen aufgebaut, die alle in etwa gleich wichtig sein sollen: Grow, Explore, Survive. Im Zentrum der zufällig generierten Welt steht unsere kleine Oase. Da wir in der Hitze des Tages schnell dehydrieren, sollten wir uns, solange die Sonne scheint, nicht allzu weit von der Quelle entfernen. Mit der Schaufel können wir frei graben und so neue Bewässerungstrassen anlegen. So verwandeln wir den trockenen Sand in fruchtbare Erde und können schon bald verschiedene Pflanzen anbauen, die uns dann mit Nahrung und neuen Samen versorgen. Auch kleine Wände, Brücken und mehr könne gebaut werden. Das macht unsere Oase einerseits heimeliger, andererseits hilft es uns auch bei der Verteidigung, falls uns böse Geister angreifen.

Nachts ist es dann etwas kühler und wir können uns in die Wüste hervorwagen. Diese ist glaubwürdig und wirklich wunderschön gestaltet. Seit Journey bin ich nicht mehr durch eine so beeindruckende Wüstenlandschaft spaziert. In den Ruinen treffen wir dann mitunter auf Geister, die uns ihre Geschichte erzählen. Dadurch erhält Wildmender eine spirituelle Seite, die das Spiel einzigartig macht. Neben der Wüste soll es außerdem auch andere Umgebungen wie hohe Berge geben, diese konnten wir aber noch nicht selbst ausprobieren.

Das macht das Spiel so besonders

Wildmender mag zuerst einfach wie ein weiteres Survival-Spiel wirken. Wir müssen uns eine Behausung bauen, für Wasser und Nahrung sorgen, Kämpfe austragen und so weiter. Die Geschichte und der Stil geben dem Titel aber eine Originalität, die es in dem Genre nur sehr selten gibt. Die ganze Welt wirkt interessant und wie aus einem Guss, obwohl sie zufällig generiert wurde. Wenn die Entwickler es wirklich schaffen, dass jede neue Welt diesen Charme ausübt, könnte Wildmender ein echter Dauerbrenner in meiner Freizeit werden.

Wildmender

Ein gewisses Interesse an der Geschichte und an Spiritualität dürften aber eine wichtige Voraussetzung sein. Die Kämpfe sind eher rudimentär und auch sonst war das Gameplay vergleichsweise seicht. Von dem, was ich spielen konnte, wirkt Wildmender eher wie ein Spiel für ruhige Momente, zum Ausruhen nach einem langen Tag. Man pflanzt seine Oase, entdeckt neue Tierbegleiter, schenkt ihnen ein Zuhause und erkundet die Mysterien einer untergegangenen Welt.

Im fertigen Spiel kann man das Abenteuer übrigens wohl auch mit bis zu drei Freunden erleben. Auch die Erkundung scheint im späteren Spielverlauf einfacher zu werden. An ein paar Stellen gab es beim Anspielen außerdem noch Probleme. Die Wasserphysik konnte beispielsweise nicht wirklich überzeugen und die Kollisionsabfrage war mitunter noch etwas schwammig. Wenn die Entwickler das aber bis zum Release 2023 in den Griff bekommen, könnte Wildmender ein echter Überraschungs-Hit werden.