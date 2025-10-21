Wallace & Gromit in the Grand Getaway findet den Weg auf PS VR2

Wallace & Gromit machen sich auf zu einem wohlverdienten Golfurlaub, doch wie so oft bei den beiden Erfindern läuft nicht alles nach Plan. Wallace & Gromit in the Grand Getaway ist ab sofort für PlayStation VR2 verfügbar und bringt die beliebte VR-Abenteuerwelt der Kultfiguren auf Sonys neuestes Headset.

Ursprünglich für Quest 2 und Quest 3 erschienen, haben die Entwickler Atlas V und Albyon das Erlebnis für PS VR2 angepasst und für 12,99 Euro veröffentlicht.

Von der kleinen Straße ins große All

Das Spiel versetzt dich direkt in die Rolle von Wallace, Gromit und ihrem neuesten Gimmick, dem „Auto-Caddy“. Ihr startet auf der gemütlichen West Wallaby Street und kämpft euch durch eine Serie von chaotischen Missgeschicken, die euch weit über die Erde hinausführen. Wer schon einmal eine VR-Brille in der Hand hatte, weiß: Die Mischung aus Bewegung, Rätseln und Minispielen wird hier geschickt genutzt.

Die Mini-Spiele sind nicht bloß Füllmaterial. Sie sorgen dafür, dass jede Szene wiederholbaren Spaß bietet, und bringen die charmante, leicht verrückte Aardman-Ästhetik in die virtuelle Realität. Für Fans der Animationsfilme bedeutet das: bekannte Charaktere, liebevoll gestaltete Umgebungen und Humor, der sich nicht in Slapstick verliert, sondern die Story unterstützt.

Technische Umsetzung und Immersion

PS VR2 eröffnet neue Möglichkeiten für das Spiel. Verbesserte Grafik, ein höheres Sichtfeld und präzisere Motion-Controller sorgen dafür, dass man wirklich das Gefühl hat, mit Wallace und Gromit unterwegs zu sein. Für VR-Neulinge ist das Interface intuitiv und die Steuerung leicht zugänglich, eine Stärke, die Atlas V aus früheren Projekten wie Madrid Noir mitbringt.

Zudem liefert das Spiel genau das, was man von einem Wallace-&-Gromit-VR-Titel erwartet: Humor, Charme und kleine, aber feine Überraschungen, die den Alltag der beiden Figuren auf unterhaltsame Weise auf den Kopf stellen.

Wallace & Gromit in the Grand Getaway ist kein episches VR-Abenteuer, aber ein perfekt inszeniertes Mini-Erlebnis für Fans und VR-Einsteiger gleichermaßen. Wer Wallace und Gromit liebt oder einfach ein unkompliziertes VR-Spiel sucht, findet hier einen charmanten, kurzweiligen Ausflug. Bleibt die Frage: Sind die PS VR2-Besitzer bereit, ins All mit einem selbstfahrenden Golf-Caddy zu starten?