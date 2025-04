Nach unzähligen Verschiebungen erscheint am morgigen Donnerstag endlich der PlayStation VR2 Blockbuster Wanderer: The Fragments of Fate. Letzte Eindrücke liefert heute der Launch-Trailer.

Wanderer: The Fragments of Fate ist ein Zeitreise-Adventure, das Spieler in eine interaktive, alternative Vergangenheit entführt. In der Rolle von Asher Neumann erkundet man ikonische Momente der Geschichte, löst knifflige Rätsel und beeinflusst den Lauf der Zeit. Mit einer Mischung aus Erkundung, Puzzles und packender Story bietet das Spiel eine tiefgehende VR-Erfahrung. Von der versunkenen Stadt Atlantis bis hin zur Mondlandung – jede Entscheidung formt das Schicksal der Menschheit. Dank aufwendiger Grafik, innovativer Mechaniken und immersivem Gameplay setzt Wanderer: The Fragments of Fate neue Maßstäbe für narrative VR-Abenteuer.

Ab morgen für PS VR 2 erhältlich.