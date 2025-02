Wanderer: The Fragments of Fate – Die PS VR2-Hoffnung hat einen Termin 

Das lang erwartete VR-Zeitreiseabenteuer „Wanderer: The Fragments of Fate“ erscheint endlich am 27. März für PlayStation VR2 und die Meta Quest-Plattform. Ursprünglich für 2024 geplant, musste Entwickler Mighty Eyes das Spiel mehrfach verschieben. Nun scheint der Termin jedoch in Stein gemeißelt – zumindest für Konsolen-VR-Spieler.

Ein Remake, das neue Maßstäbe setzt

„The Fragments of Fate“ ist keine einfache Neuauflage des 2022 erschienenen „Wanderer“. Vielmehr handelt es sich um ein von Grund auf in der Unreal Engine 5 neu entwickeltes Remake, das zahlreiche Verbesserungen und neue Features mit sich bringt. Als Spieler schlüpft man erneut in die Rolle von Asher Neumann und begibt sich auf eine epische Zeitreise voller Rätsel im Escape-Room-Stil. Mithilfe einer mysteriösen Uhr navigiert man durch verschiedene Epochen, um die Welt zu retten.

Neue Features und Verbesserungen

Mighty Eyes hebt mit „Wanderer: The Fragments of Fate“ die Messlatte für VR-Abenteuer deutlich an. Die Neuauflage des beliebten Zeitreise-Spiels bringt nicht nur grafische Verbesserungen, sondern auch tiefgreifende Gameplay-Erweiterungen mit sich.

Eine der auffälligsten Neuerungen sind die Ganzkörper-Avatare. Erstmals können Spieler ihre eigenen Charaktere vollständig in VR sehen und erleben. Dank Eye-Tracking und fortschrittlicher Haptik wird das Eintauchen in die Spielwelt noch realistischer.

Auch die Bewegung im Spiel wurde überarbeitet. Neben den bekannten Rätseln setzt Wanderer nun verstärkt auf physikbasiertes Plattforming. Spieler können schwimmen, klettern, springen, an Seilen rutschen und so noch aktiver in die Umgebung eingreifen. Unterstützt wird dies von einer verbesserten VR-Physik in der Unreal Engine 5, die Objekte, Gewichte und Bewegungen realistischer simuliert.

Das neue Kampfsystem bringt frische Waffen, Munitionstypen und Feinde ins Spiel, sodass Spieler kreativer auf Herausforderungen reagieren können. Zudem sind die Welten nun größer und offener, um mehr Erkundungsmöglichkeiten zu bieten. Dank neuer Zeitpersistence-Mechaniken greifen Zeitebenen nahtlos ineinander.

Auch die Zeitreise-Uhr Samuel wurde überarbeitet: Ein neues Speichersystem und der Echo Diviner erleichtern das Auffinden verlorener Objekte. Visuell erstrahlt Wanderer dank eines umfassenden Art-Makeovers in neuem Glanz – optimiert für PS VR2 und PCVR.

Mit seinen umfassenden Neuerungen dürfte das Spiel ein echter Pflichtkauf für VR-Fans werden. Bleibt nur zu hoffen, dass der 27. März diesmal wirklich der finale Release-Termin ist! Passend im März wird auch der Preis von PlayStation VR2 reduziert, das zukünftig 449 Euro kosten wird.