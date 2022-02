Wanted: Dead – Trailer zum Valentines Day

Passend zum heutigen Valentines Day zeigt 110 Industries einen neuen Trailer zu ihrem Melee-Combat Titel Wanted: Dead, der im nächsten Jahr für PS5 erscheinen soll.

Wanted: Dead spielt in einer düsteren und gefährlicheren Version eines Sci-Fi-Hongkong, in der man geschärfte Fähigkeiten benötigt, um zu überleben. In der Rolle von Lt. Hannah Stone, der Anführerin des „Zombie Squad“, einem Eliteteam, das außerhalb des Zuständigkeitsbereichs der traditionellen Polizei arbeitet, übernimmt man hier verschiedene Missionen in der ganzen Stadt.

Inspiriert von Devil May Cry und Bayonetta, verspricht man damit ein tiefgreifendes Kampfsystem, sowie die Möglichkeit, Feinde aus nächster Nähe und persönlich zu bekämpfen oder optional mit Waffen aus der Ferne mit coolen Zeitlupensequenzen und Abtrenn-Mechaniken, die feindliche Angriffsmuster ändert und Kampfbegegnungen mehr Stil und Substanz verleihen.

Das aktuelle Video geht dazu auch noch einmal auf das glorreiche Movement-System und die tiefgreifenden Kampfsysteme ein, die dieser atemberaubenden Action zugrunde liegen. Nähere Details dazu möchte man in den kommenden Monaten enthüllen.

Wanted: Dead erscheint 2023 für PlayStation 5.