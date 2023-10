War Hospital erneut verschoben, neuer Termin 2024

In War Hospital werden Aspekte von Echtzeit-Strategie- und Survival-Spielen kombiniert und in ein Single-Player-Management-Spiel gepackt, in dem die Spieler Entscheidungen treffen müssen, um voranzukommen. Das Spiel basiert auf der Leitung eines Feldlazaretts und der Behandlung und Rehabilitation verwundeter Soldaten während des Ersten Weltkriegs. Hierzu schlüpft man in die Rolle von Major Henry Wells und übernimmt das Management eines britischen Feldlazaretts in einer fiktiven Stadt im Norden Frankreichs.

