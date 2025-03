War Robots: Frontiers – Die ultimative Mech-Schlacht beginnt jetzt

Seit dem Early Access hat MY.GAMES das Spiel kontinuierlich weiterentwickelt, basierend auf Community-Feedback. Das UI wurde überarbeitet, neue Tutorials eingeführt und Maps optimiert. Die erste Season, Blockade, bringt mit Terminus eine neue Karte, Ranglisten-Ligen, frische Missionen und zwei Battle Pässe. Der erste Battle Pass „Under the Wire“ startet am 11. März und bringt den War Robot Cyclops ins Spiel.

Wer in den Kampf zieht, will optimal vorbereitet sein. Frontiers ermöglicht mehr als fünf Millionen unterschiedliche Mech-Builds. Spieler kombinieren 115 Module, verschiedene Waffen, Spezialausrüstung und Piloten, um ihren perfekten Kriegsroboter zu erschaffen. Zum Start stehen bereits 18 einzigartige War Robots bereit, darunter:

