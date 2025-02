War Robots: Frontiers – Taktische Multiplayer-Mech-Shooter hat einen Termin

Die Anpassungsmöglichkeiten in War Robots: Frontiers sind enorm. Spieler können ihre Mechs von Grund auf gestalten, indem sie Chassis, Kernmodule, Waffen und Spezialfähigkeiten kombinieren. Dabei lassen sich sowohl die optischen Details als auch spielerische Aspekte individuell anpassen. Ob pure Feuerkraft, flinke Manövrierbarkeit oder eine defensive Festung – die Vielfalt an Bauoptionen sorgt für unzählige taktische Möglichkeiten.

War Robots: Frontiers erweitert das erfolgreiche War Robots-Franchise und wurde von Grund auf in der Unreal Engine 5 für PC und Konsole entwickelt und richtet sich an Multiplayer- sowie Wettkampfspieler und Mech-Fans, die ein intensives Shooter-Erlebnis suchen.

Der taktische Multiplayer-Mech-Shooter War Robots: Frontiers verlässt den Early Access und erscheint am 4. März für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One und PC, wie Entwickler MY.GAMES bekannt gegeben hat.

What do you think?