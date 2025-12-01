Latest

Warframe: The Old Peace – Digital Extremes bringt frischen Drive ins Spiel

Warframe: The Old Peace startet am 10. Dezember mit neuem Modus, Tauron Strikes, Uriel, frischen Waffen und TennoCon-Infos. Alle Highlights im Überblick.

Warframe The Old Peace

Warframe läuft seit über einem Jahrzehnt, und genau deshalb muss Digital Extremes gelegentlich die Reset-Taste drücken. Mit Warframe: The Old Peace steht am 10. Dezember das nächste große Kapitel an, das zeigt: Das Studio will sein Spiel modernisieren, ohne die alten Fans vor den Kopf zu stoßen. Neue Modi, neue Fähigkeiten, ein neuer Warframe, frische Waffen, und genug Fanservice, damit Veteranen sich sofort heimisch fühlen.

Neuer Modus, neue Gegner – Warframe mischt das Meta auf

Mit The Perita Rebellion landet ein Spielmodus, der Warframes gewohnte Routine aufbricht. Auf einem neuen Schlachtfeld auf dem Tau-Mond müssen Spieler zwölf Minuten überleben, Aufgaben abschließen und sich temporäre Upgrades sichern. Klingt simpel, wird aber durch die neuen Gegnerfraktionen schnell stressig.

Die Anarchs, eine Mischung aus Dax, Grineer und sogar gekaperten Prime-Warframes, treten als Mini-Bosse auf und sollen genau das verhindern: Komfort. Drei mögliche Endbosse warten am Ende, jeder mit eigenen Belohnungen. Warframe bleibt also seinem Prinzip treu: Kampf, Grind, Loot, aber mit mehr Druck.

Tauron Strikes und Uriel

Die zweite große Neuerung sind die Tauron Strikes, gewaltige Ultimate-Fähigkeiten für die fünf Fokus-Schulen. Alles wirkt eine Nummer größer, cineastischer und deutlich moderner als frühere Fokus-Updates. Neben bereits bekannten Strikes wie Vexoric oder Cogron stellte das Devstream die letzten drei Varianten vor: Thara (Madurai), Nidri (Vazarin) und Lorak (Zenurik).

Dazu kommt Uriel, der 63. Warframe. Ein Dämonen-Kommandant mit drei beschwörbaren Dienern und Fähigkeiten, die nach verbrannter Erde aussehen. Lore-Fans bekommen Futter, Gameplay-Fans ebenfalls. Uriel lässt sich über den Modus The Descendia erspielen, oder wie immer über Platinum kaufen.

Neue Waffen, neue Operation und TennoCon 2026

Mit Vinquibus führt Digital Extremes außerdem die erste Bajonett-Waffe ein, die gleichzeitig Primär- und Nahkampfslot nutzt. Zudem rückt Gyre Prime nach, inklusive Alternox Prime und Kestrel Prime. Voruna erhält ein stilvolles Deluxe-Paket.

Kurz nach Release startet wieder eine zeitlich begrenzte Operation: Blood of Perita. Wer bis 6. Januar Marks of Valiance sammelt, kann neue kosmetische Items freischalten, vorausgesetzt, die Old-Peace-Quest ist erledigt.

Für 2026 kündigt das Studio außerdem den Termin für TennoCon an: 10.–11. Juli in London, Ontario. Tickets gibt’s ab 27. Februar, darunter nur zwei Legendary-Pässe mit Studioführung und Voice-Session.

