Warhammer 40.000: Boltgun II – Pixelblut, Dämonenwahn und Retro-Rache im Jahr 2026

2026 wird nicht sanft – zumindest nicht für all jene, die sich gegen den Imperator stellen. Warhammer 40.000: Boltgun II wurde offiziell für PS5, Xbox Series und PC beim heutigen Warhammer Showcase angekündigt und bringt alles zurück, was man am Erstling lieben – oder fürchten – gelernt hat: schnelles Retro-Geballer, absurde Gewaltexzesse und ein Space Marine, der lieber schießt als spricht.

Big Fan Games und Auroch Digital haben sich nicht lumpen lassen: Warhammer 40.000: Boltgun II knüpft direkt an das Ende des ersten Teils an und wirft uns in eine verzweigte Kampagne voller höllischer Biome, pixeliger Eingeweide und – ja, wirklich – noch wilderer Dämonen als zuvor. Wer dachte, Bloodletters seien bereits das Ende der Nahrungskette, sollte sich auf ihre bluttriefenden Haustiere, die Juggernauts, gefasst machen. Und das ist erst der Anfang.

Von Schwarmstädten zu Dschungel-Albträumen

Der größte Unterschied zur Vorlage? Die Spielwelt. Diesmal führt uns die Reise in atmosphärisch dichte Regionen: etwa in gigantische Schwarmstädte, wo der Tod hinter jeder neonbeleuchteten Ecke lauert, oder in faulige Mangrovensümpfe, die eher an Lovecraft als an klassische 40K-Schlachtfelder erinnern. Die Entwickler setzen klar auf Vielfalt – sowohl optisch als auch spielerisch. Jeder Levelzweig bringt eigene Herausforderungen, die zum Experimentieren mit Waffen, Taktiken und Wahnsinn einladen.

Und apropos Waffen: das Arsenal wurde nicht nur erweitert, sondern auch verfeinert. Die altbekannte Boltpistole ist zwar noch da, aber neue, verheerende Space-Marine-Gadgets sorgen dafür, dass man auch beim hundertsten Dämonen-Splatter ein zufriedenes Grinsen nicht unterdrücken kann. Kombiniert mit der simplen, aber effektiven Navigation durch das Schlachtfeld, bleibt das Spielgeschehen trotz Chaos jederzeit kontrollierbar – zumindest, solange man nicht selbst zerfetzt wird.

Ein Blutbad mit Stil – und System

Was Warhammer 40.000: Boltgun II so spannend macht, ist seine konsequente Verweigerung gegenüber dem Zeitgeist. Kein Live-Service-Modell, keine Multiplayer-Modi, kein Versuch, sich anzubiedern. Stattdessen: ein knallharter Einzelspieler-FPS mit handgebauten Levels, authentischer Retro-Ästhetik und einem Soundtrack, der vermutlich von Kettensägen eingespielt wurde. Genau das, was Fans sich wünschen – und was dem Genre guttut.

Wer sich also nach einem Shooter sehnt, der mehr Doom als Destiny ist, sollte sich Warhammer 40.000: Boltgun II schon jetzt auf die Wunschliste knallen. Und vielleicht schon mal üben, wie man „Exterminatus“ korrekt schreit – denn 2026 wird heftig.