Warhammer 40.000: Space Marine 3 offiziell in Entwicklung

Fans des Warhammer 40.000-Universums können sich freuen: Focus Entertainment und Saber Interactive haben offiziell die Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 3 bestätigt. Nach dem Erfolg von Space Marine 2, das im September 2024 erschien, wird der epische Third-Person-Shooter in eine neue Runde gehen.

Fokus liegt weiterhin auf Space Marine 2

Die Ankündigung kam überraschend, enthielt jedoch nur wenige konkrete Details. Focus Entertainment betonte, dass man sich vorerst darauf konzentriere, Warhammer 40.000: Space Marine 2 mit hochwertigen Inhalten weiter auszubauen. Laut Jon Bert, stellvertretender CEO von Focus Entertainment, wird Warhammer 40.000: Space Marine 2 weiterhin mit Updates und Erweiterungen versorgt, bevor Warhammer 40.000: Space Marine 3 das Licht der Welt erblickt.

„Wir fühlen uns durch die unglaubliche Resonanz der Fans nach der Veröffentlichung von Warhammer 40.000: Space Marine 2 geehrt“, sagte Bert. „Wir werden das Spiel auch in den kommenden Jahren mit spannenden Inhalten und regelmäßigen Updates unterstützen.“

Was erwartet die Spieler in Space Marine 3?

Trotz der wenigen Informationen verspricht Saber Interactive, dass Warhammer 40.000 Space Marine 3 „ein noch intensiveres Erlebnis“ bieten wird. Matthew Karch, CEO von Saber Interactive, betonte, dass das Spiel das Third-Person-Genre mit brutalen und spektakulären Schlachten neu definieren werde.

„Warhammer 40.000: Space Marine 2 hat sich für uns als transformatives Spiel erwiesen. Es ist die Krönung all dessen, was wir in unseren 25 Jahren in der Branche über Spieleentwicklung gelernt haben“, erklärte Karch. „Wir beginnen jetzt mit der Entwicklung von Warhammer 40.000: Space Marine 3, das die Erwartungen unserer wachsenden Fangemeinde noch übertreffen wird.“

Zusätzlich soll das Spiel eine packende Singleplayer, einen umfangreichen Mehrspielermodus sowie bahnbrechende Innovationen bieten. Es wird in enger Zusammenarbeit mit Games Workshop entwickelt und verspricht, das Warhammer 40.000-Universum mit noch größeren und intensiveren Gefechten auf ein neues Level zu heben.

Ein Fest für Warhammer-Fans

Mit Space Marine 3 will Saber Interactive nicht nur den Erfolg des zweiten Teils fortsetzen, sondern ein echtes Liebesbekenntnis an das Warhammer 40.000-Universum schaffen. „Wir sehen dies als Gelegenheit, eine wahre Liebeserklärung an die Welt von Warhammer 40.000 zu schreiben“, so Karch weiter.

Noch ist nicht bekannt, wann Warhammer 40.000: Space Marine 3 erscheinen wird, doch angesichts der ambitionierten Pläne können sich Fans auf ein spektakuläres Shooter-Erlebnis freuen. Währenddessen bleibt Warhammer 40.000: Space Marine 2 weiterhin das zentrale Thema – mit neuen Inhalten, die die Wartezeit auf den nächsten großen Krieg im 41. Jahrtausend verkürzen sollen.