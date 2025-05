Warhammer 40: Space Marine II macht ab Juni ernst Tyraniden, Horden und der Belagerungsmodus

Warhammer 40.000: Space Marine II war nie für zarte Gemüter gedacht – doch das kommende Update „Belagerungsmodus“ setzt ab dem 26. Juni noch einen drauf. Wer dachte, die Tyraniden hätten in der Kampagne schon alles gegeben, wird im neuen Modus eines Besseren belehrt: Hier geht es nicht um Sieg. Es geht ums Durchhalten. So lange, bis dein Bolter glüht, deine Rüstung raucht und du dich fragst, warum du eigentlich nicht bei der imperialen Verwaltung geblieben bist.

Der Belagerungsmodus bringt ein hordenbasiertes Gameplay, das deinen inneren Space Marine herausfordert: In immer härter werdenden Angriffswellen werfen dir Tyraniden und das Chaos alles entgegen, was die Warhammer-Galaxie an Grauen zu bieten hat. Und du? Du kämpfst. Immer weiter. Für den Imperator.

Aufrüsten oder untergehen: Dein Kampf, deine Entscheidung

Das Besondere am Belagerungsmodus: Mit jeder überlebten Welle sammelst du Punkte – und diese kannst du taktisch einsetzen. Benötigst du dringend Munition oder medizinische Stimms? Kein Problem. Oder willst du lieber direkt eine KI-gesteuerte Verstärkung in Form weiterer Space Marines rufen? Auch möglich. Wer es richtig krachen lassen will, spart für den ultimativen Trumpf: den Dreadnought. Halb Panzer, halb Legende, ganz Vernichtung.

Diese dynamische Ressourcenverteilung macht den Modus mehr als nur ein simples „Survive-the-Wave“-Feature. Hier ist Strategie gefragt – und ein eiserner Wille. Denn wer zu gierig ist, riskiert den Tod. Und in Warhammer 40: Space Marine II ist der nicht gerade gnädig inszeniert.

Mit dem Belagerungsmodus schließt Saber Interactive eine Lücke, die viele Spieler seit dem ersten Teil beklagt hatten: einen Modus für pure, kompromisslose Action. Der Singleplayer mag episch sein, aber nichts ersetzt den Adrenalinschub eines endlosen Überlebenskampfs. Gleichzeitig werden durch die KI-Verstärkungen auch Solo-Spieler nicht im Stich gelassen – eine wichtige Entscheidung, denn Koop ist optional, nicht Pflicht.

Die Master Crafted Edition steht bereit

Noch bevor der Belagerungsmodus zuschlägt, dürfen sich Veteranen und Neulinge gleichermaßen auf ein ganz besonderes Comeback freuen: Am 10. Juni erscheint Warhammer 40.000: Space Marine – Master Crafted Edition für Xbox Series und PC, die während des Warhammer-Showcase enthüllt wurde. Für 39,99 Dollar gibt’s hier nicht nur Nostalgie, sondern ein komplett überarbeitetes Erlebnis des Originals. Noch besser: Die Edition landet auch direkt im Game Pass – ideal für alle, die Captain Titus’ ersten Feldzug (nochmals) erleben wollen.

Die Neuauflage bringt 4K-Grafik, modernisierte Steuerung, aufpolierte Charaktermodelle und verbessertes Audio mit sich – und das alles in einem düsteren Schlachtfeld, das 2011 schon beeindruckte. Enthalten sind sämtliche DLCs, von ikonischen Waffenskins bis hin zu zusätzlichen Rüstungssets wie dem „Legion of the Damned“-Outfit. Wer die Ursprünge der Serie erleben oder sich vor Teil II noch einmal ordentlich einstimmen möchte, bekommt hier ein brutales Komplettpaket. Der Krieg im 41. Jahrtausend kennt eben keine Pausen – nur Neuauflagen.

Ob die Master Crafted Edition zu einem späteren Zeitpunk für PS5 folgt, ist derzeit offen.