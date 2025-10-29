Latest

Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Die Sororitas schlagen zurück

Warhammer 40,000: Boltgun 2 bringt mit Nyra Veyrath eine neue Heldin ins Retro-FPS-Feuer. Devolver zeigt im neuen Trailer rasante Action und Flammengewalt.

Mark Tomson
warhammer 40000 boltgun ii

Big Fan und Devolver Digital haben heute gemeinsam mit Entwickler Auroch Digital den neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Boltgun 2 enthüllt, und der zeigt, dass selbst in der düsteren Zukunft des 41. Jahrtausends noch Platz für flammende Überzeugung ist.

Im Mittelpunkt steht diesmal Nyra Veyrath, eine kampferprobte Schwester des Ordens Adepta Sororitas, die den Space Marines an Mut in nichts nachsteht. Zwar trägt sie keine der ikonischen Servorüstungen, doch ihre Beweglichkeit und Präzision machen sie zu einer ebenso tödlichen Waffe im Dienst des Imperators.

Im Trailer sieht man, wie Nyra sich durch Horden von Kultisten und Dämonen kämpft, mit Flammenwerfer, Boltpistole und der unerschütterlichen Überzeugung, das Licht des Imperators zu verbreiten. Dabei bleibt der Stil klar Retro: pixelige Explosionen, übertriebene Partikeleffekte und ein treibender Soundtrack, der direkt aus den 90ern stammen könnte.

Zwei Helden, ein Ziel: Reinigen, brennen, vernichten

Warhammer 40,000: Boltgun 2 knüpft direkt an die Ereignisse des ersten Teils an und erweitert sie um eine verzweigte Einzelspieler-Kampagne mit zwei spielbaren Charakteren: Neben Nyra kehrt auch der Ultramarine Malum Caedo zurück, der bereits im Vorgänger für Ordnung unter den Dienern des Chaos gesorgt hat. Beide Figuren bringen eigene Waffen, Fähigkeiten und Spielstile mit, wodurch sich jede Mission spürbar anders anfühlen dürfte.

Auf dem Schlachtfeld treffen Spielerinnen und Spieler auf bekannte Feinde wie Nurglings und Chaoskultisten, aber auch auf neue Bedrohungen wie Bloodletters und deren Juggernauts – monströse Bestien, die direkt aus den Albträumen Khornes zu stammen scheinen.

Mehr als nur Nostalgie

Was Warhammer 40,000: Boltgun 2 interessant macht, ist nicht nur die stilistische Rückkehr in die Ära der Retro-Shooter, sondern auch die konsequente Erweiterung seiner Spielmechanik. Auroch Digital scheint verstanden zu haben, was Fans lieben: kompromisslose Action mit authentischem Warhammer-Flair. Die Wahl zwischen zwei Perspektiven – der eiskalten Disziplin der Space Marines oder dem fanatischen Glauben der Sororitas – könnte dem Spiel mehr Tiefe geben, als man einem Pixel-FPS zunächst zutraut.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 erscheint 2026 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Wenn der Trailer eines zeigt, dann das: Der Krieg im Namen des Imperators ist noch lange nicht vorbei, und diesmal tragen Flammenwerfer das Wort des Glaubens.

Kann Nyra Veyrath den Space Marines in Sachen Kultstatus gefährlich werden, oder bleibt der Orden der Sororitas nur ein faszinierendes Nebenkapitel im ewigen Krieg?

