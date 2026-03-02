Video

Warhammer 40,000: Boltgun 2 – Gameplay-Trailer zeigt Pixel-Massaker pur

Warhammer 40,000: Boltgun 2 Gameplay-Trailer: Slaanesh kehrt zurück! Erlebe den neuen Retro-FPS-Wahnsinn mit Nyra Veyrath & Malum Caedo.

Der neue Trailer zu Warhammer 40,000: Boltgun 2 wurde gerade gedroppt. Er zeigt genau das, was wir wollen: Dreck, Blut und die Rückkehr von Slaanesh.

Auroch Digital liefert uns im Video den ersten Blick auf die Death Guard. Das Movement wirkt rasanter. Wir wählen diesmal zwischen Ordensschwester Nyra Veyrath und Malum Caedo. Zwei Charaktere, zwei Spielstile. Kein billiges Reskin-Feature. Nyra spielt sich agiler, Caedo bleibt die menschliche Abrissbirne. Die Bloodletter auf ihren Juggernauts fressen dich zum Frühstück, wenn du nicht ständig in Bewegung bleibst. Das Trefferfeedback wirkt gewohnt knackig. Ein echtes Brett für Nostalgiker.

Warhammer 40,000: Boltgun 2 wird kein grafisches Wunderwerk. Es ist eine Liebeserklärung an die 90er, die später in diesem Jahr zurückkehrt.

