Warhammer 40,000: Dark Heresy – Owlcat stellt Ogryn-Companion Cogg vor

Es gibt Charaktere, die nicht nur auftreten, sie krachen in eine Szene hinein. Genau so wirkt Cogg, ein Ogryn-Conscript mit mehr Herz als Hirn, den Owlcat Games jetzt im neuen Companion-Trailer zu Warhammer 40,000: Dark Heresy vorgestellt hat.

Für Spieler ist das mehr als eine weitere Figur: Es ist ein Vorbote, dass die Inquisition in diesem Spiel nicht nur aus kühlen Strategen besteht, sondern auch aus jenen, die mit purer Körperkraft Grenzen verschieben.

Wer ist Cogg – und warum ist er wichtig für Dark Heresy?

Ogryns gehören zu den Abhumanen, riesigen und rauen Kriegern, die zwar selten für ihre Intelligenz, aber fast immer für ihre bedingungslose Loyalität bekannt sind. Cogg passt da perfekt rein, mit einer Ausnahme: Dank seiner BONE-Neuralverstärkung denkt er schneller als die meisten seines Schlages. Nicht schnell im Vergleich zu Menschen, aber in der hektischen Realität des Imperiums reicht manchmal schon ein kleiner Vorsprung, um zu überleben.

Seine Vergangenheit als unaufhaltbare Frontlinie des Astra Militarum hat Spuren hinterlassen. Nach einem traumatischen Einsatz strandet er in Hive Sibellus, ohne Aufgabe, ohne Perspektive. Erst das Eingreifen des Inquisitors holt ihn aus diesem Stillstand heraus. Dass Owlcat ihn nun als vollwertigen Begleiter in die Alpha-Version integriert, zeigt, wie stark Warhammer 40,000: Dark Heresy auf charaktergetriebene Geschichten setzt.

Wie fügt sich Cogg ins Spiel ein?

Spieler sollen in der Alpha ab dem 16. Dezember erleben, was passiert, wenn rohe Gewalt auf taktische Ermittlungen trifft. Cogg wirkt wie das perfekte Gegenstück zu den eher analytischen Rollen der Inquisition – ein lebender Rammbock, der gleichzeitig verletzlich genug ist, um in Dialogen echte Tiefe zu erzeugen. Seine vollständige Vertonung folgt später; wer ihn spricht, bleibt vorerst offen.

Wer die Entwicklung aktiv begleiten will, kann über Owlcat Founder werden. Der Alpha-Zugang gehört zu den Belohnungen der 79-Dollar-Stufe sowie der 289-Dollar-Collector’s-Edition. Für Fans, die bereits Rogue Trader unterstützt haben, dürfte das System vertraut sein, inklusive der Chance, Feedback früh im Prozess einzubringen.

Was erwartet Spieler in Warhammer 40,000: Dark Heresy?

Warhammer 40,000: Dark Heresy will die Stärken von Rogue Trader erweitern und das Setting noch dichter erzählen. Als Akolyth der Inquisition untersucht man Phänomene rund um den Tyrant Star, führt ein Team aus imperialen Veteranen und fragwürdigen Xenos und trifft Entscheidungen, die langfristig Wirkung zeigen – politisch wie moralisch. Das rundenbasierte Kampfsystem bleibt taktisch, die Dialoge werden vollständig vertont, und die Missionen sollen stärker auf Ermittlungen setzen als bisher.

Warhammer 40,000: Dark Heresy erscheint später auch für PS5 und Xbox.