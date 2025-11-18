Warhammer 40,000: Darktide – Hive Scum: Neue Klasse enthüllt

Es gibt Klassen, die Ordnung ins Chaos bringen, und dann gibt es Hive Scum. Fatshark hat heute offiziell enthüllt, was Fans im nächsten großen DLC für Warhammer 40,000: Darktide erwartet. Und die neue Klasse ist genau das, was sie verspricht: laut, schmutzig und absolut kompromisslos.

Ab dem 2. Dezember 2025 beginnt der Abstieg in die unteren Ebenen von Tertium, dorthin, wo Regeln nur optional sind und Moral schon längst verschüttet wurde.

Ein Werkzeugkasten für dreckige Kämpfe

Hive Scum kommt aus den tiefsten Schichten des Hives, und genau dort hat man gelernt, dass man für sein Überleben öfter improvisieren muss, als einem lieb ist. Das spiegelt sich im gesamten Moveset wider. Ihr Markenzeichen ist ein anpassbares Stimm, ein toxisches Chemiegebräu, das nicht nur Buffs verteilt, sondern den eigenen Spielstil verstärkt. Mehr Aggression? Reaktionsschneller? Stabiler im Nahkampf? Ihr bestimmt die Mischung selbst.

Dazu kommt ein weiterer Gameplay-Twist: chemisch beschichtete Nahkampfwaffen, die Gegner vergiften, verätzen oder schlichtweg instabil machen. Kombiniert wird das mit Chem Bombs, die Bereiche blockieren und Gegner ideal fürs Finish vorbereiten.

Die Klasse eröffnet außerdem das erste echte Dual-Wield-Gameplay in Warhammer 40,000: Darktide. Pistolen in beiden Händen, Shivs im Doppelpack, der Flow wird spürbar schneller und ruppiger als bei bisherigen Klassen. Das klingt nach einer starken Option für Spieler, die zwischen Fern- und Nahkampf nicht wählen wollen.

Die neue Klasse Hive Scum bringt toxische Tools, Dual-Wield-Action und gnadenlosen Straßenkampf nach Warhammer 40,000: Darktide.

Spielstil zwischen Straßenkampf und Überlebenstrieb

Fatshark beschreibt Hive Scum als Hybrid aus aggressivem Brawling, toxischer Kontrolle und improvisiertem Waffenbau. Die Ausrüstung folgt diesem Konzept: Crowbars, grobe Sägen, Doppel-Autopistolen – alles wirkt, als wäre es aus einer Werkstatt zusammengesucht worden, die schon lange keine Sicherheitsprüfung mehr gesehen hat.

Im Talentbaum öffnen sich mehrere Richtungen:

ein hyper-aggressiver Street-Fighter-Stil

ein explosives, toxinbasiertes Fernkampf-Build

der eine schnelle, riskante Hit-and-Run-Spielweise

Neu ist zudem eine Fähigkeit mit Wucht, ein tragbarer Raketenwerfer für Elite- und Bossgegner. Ergänzt wird das durch Blind Grenades, die Chaos stiften und Raum zurückerobern.

Mehr Identität, mehr Style

Optisch geht Fatshark einen Schritt weiter. Hive Scum erhält neue Tattoo-Sets, Frisuren und erstmals Face Paints. Dazu kommen sechs Voice-Sets über drei Persönlichkeiten, die eurem Charakter mehr Profil geben als bisher. Nach der Arbites-Klasse zeigt Fatshark, dass man Darktide weiterhin aktiv erweitert – diesmal aber mit einer deutlich dreckigeren, persönlicheren Richtung.

Hive Scum wirkt wie ein bewusster Bruch mit klassischen Heldenfantasien. Statt strahlender Kämpfer spielt man jemanden, der sich durch Tertium prügelt, weil es sein Territorium ist, nicht aus Pflicht, sondern Überlebenstrieb. Genau das könnte Warhammer 40,000: Darktide guttun.

Der DLC erscheint am 2. Dezember 2025 für 11,99 Euro.

Was meint ihr: Wird Hive Scum zur neuen Lieblingsklasse oder nur ein kurzer Ausflug ins Untergeschoss?