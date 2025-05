Warhammer 40,000: Mechanicus II – Der kalte Krieg um Hekateus IV zeigt sich im ersten Gameplay

Im düsteren Universum des 41. Jahrtausends ist Krieg keine Ausnahme, sondern das natürliche Ergebnis jeder Entscheidung. Und Warhammer 40,000: Mechanicus II greift diesen Grundsatz in seiner ganzen Pracht auf. Mit dem frisch veröffentlichten Gameplay-Trailer beginnt ein neues Kapitel des taktischen Wahnsinns – düsterer, detailreicher und tiefgründiger als je zuvor. Kasedo Games und Bulwark Studios schicken uns erneut ins Herz des Konflikts, wo Stahl auf Knochen trifft – auf einem neuen, tödlichen Schachbrett namens Hekateus IV.

Dabei präsentiert sich der neue Teil nicht als bloßes Update des erfolgreichen Vorgängers, sondern als radikale Weiterentwicklung. Statt statischer Missionen erwarten uns dynamische Schlachtfelder, auf denen der technoreligiöse Kult der Adeptus Mechanicus gegen die uralten Necron-Dynastien antritt – jede Seite mit eigenen Zielen, Werkzeugen und grausigen Wahrheiten.

Zwischen Schaltkreisen und Sarkophagen

Der Trailer öffnet das Tor zu zwei vollständig spielbaren Kampagnen, in denen man wahlweise den dogmatischen Maschinenpriestern oder den unheimlichen Necron-Konstrukten folgt. Jede Schlacht wird auf einem anderen Terrain ausgetragen: von rostigen Maschinenkathedralen bis hin zu kalten, nebligen Necron-Gewölben, in denen die Vergangenheit wortwörtlich aus dem Boden steigt.

Mit dabei: bekannte Gesichter wie Magos Dominus Faustinius und seine Berater, die diesmal nicht nur Reden schwingen, sondern als taktische Einheiten auf dem Feld stehen – samt eigenen Fähigkeiten, Verbesserungen und Spezialgebieten. Die Möglichkeit, diese Persönlichkeiten aktiv in die Gefechte zu integrieren, bringt eine neue taktische Tiefe und Identität in die Skirmish-Gefechte.

Neue Spieler auf dem Schachbrett

Doch der wahre Coup des Trailers ist die Einführung der Leagues of Votann. Diese bisher in keinem Warhammer-Spiel vertretene Fraktion betritt mit Mechanicus II erstmals die digitale Bühne – und das nicht gerade leise. Wer sie sind, bleibt nebulös: Wissenschaftler, Opportunisten oder die dritte Partei in einem ohnehin undurchsichtigen Spiel um Macht und Wissen? Klar ist nur: Ihr Erscheinen destabilisiert das fragile Gleichgewicht auf Hekateus IV – und bietet einen unvorhersehbaren Faktor in den beiden Kampagnen.

Während sich die Spieler entscheiden müssen, wem sie vertrauen – der KI, dem Fleisch oder gar keinem – bringt Warhammer 40,000: Mechanicus II frischen Wind ins Genre der rundenbasierten Taktikspiele. Die Mischung aus Strategie, Lore und audiovisueller Opulenz verheißt nicht weniger als das ambitionierteste Warhammer-Taktikspiel seit Langem.