Warhammer 40,000: Mechanicus II startet im Frühjahr 2026 mit frischen Features

Bulwark Studios und Kasedo Games haben heute den offiziellen Veröffentlichungstermin für Warhammer 40,000: Mechanicus II bekannt gegeben. Das Sequel des rundenbasierten Taktikklassikers erscheint nun im Frühjahr 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Nach der erfolgreichen Steam Next Fest-Demo, bei der das Spiel zu den meistgespielten Titeln gehörte, nutzt das Team die zusätzliche Zeit, um Spielerfeedback gezielt umzusetzen.

Spielerwünsche im Fokus

Eines der größten Anliegen der Community war die Audiogestaltung. Im finalen Spiel können Spieler jetzt wählen, ob sie die binarische Maschinensprache lingua-technis der Adeptus Mechanicus hören möchten – ein Element, das die Atmosphäre des ersten Teils stark prägte – oder die klassische menschliche Vertonung nutzen.

Auch das Bewegungs- und Aktionssystem wird überarbeitet. Mit einer neuen Option kann die „Move“-Aktion automatisch ausgewählt werden, wenn man zwischen Einheiten wechselt. Das soll die taktischen Abläufe flüssiger gestalten und wiederholte Klicks reduzieren. Für Fans von komplexer Rundenstrategie bedeutet das eine spürbare Entlastung im Mikro-Management.

Performance und Systemoptimierungen

Neben neuen Features steht die Optimierung des Spiels im Mittelpunkt. Während der Demoperiode meldeten Spieler vereinzelte Performanceprobleme, die nun angegangen werden. Bulwark Studios betont, dass diese Arbeiten Hand in Hand mit der Weiterentwicklung von Kampagneninhalten und neuen Systemen laufen. Ziel ist ein Spiel, das den hohen Ansprüchen der Community und den eigenen Qualitätsstandards gerecht wird.

Zeitgleich zur Terminankündigung startet Kasedo Games eine Videoreihe, die neue Anpassungsmöglichkeiten und einzigartige Mechaniken vorstellt, die in der Demo nicht enthalten waren. Jede Episode beleuchtet zwei Anführer – einen der Adeptus Mechanicus, einen der Necrons – und zeigt ihre Fähigkeiten, Strategien und die Rolle innerhalb des Konflikts. Für Spieler, die auf taktische Vielfalt setzen, bietet das einen wertvollen Vorgeschmack auf die finale Version.

Mit diesen Neuerungen zeigt Warhammer 40,000: Mechanicus II, dass die Entwickler nicht nur die Erwartungen der Fans ernst nehmen, sondern auch bereit sind, das Spiel taktisch wie technisch auf ein neues Level zu heben. Die Frage bleibt: Schafft es der zweite Teil, die intensive Atmosphäre des Originals noch weiter auszubauen?