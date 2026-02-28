Latest

Warhammer 40,000: Rogue Trader bekommt seinen stärksten DLC

Owlcat zündet einen Doppelpack: DLC 3 für Warhammer 40,000: Rogue Trader bringt Necron-Lordschaft, Dark Heresy peitscht Kampf-Gameplay raus.

warhammer 40000 dark heresy

Owlcat hat auf dem IGN Fan Fest nicht gekleckert, sondern geklotzt. Mit dem ersten Teaser zu „The Infinite Museion“ und erstem Kampf-Gameplay zu Dark Heresy liefert das Studio eine Doppelansage, die klarstellt, dass man die Poleposition im CRPG-Segment nicht freiwillig räumt.

Trazyn manipuliert – und das ist genau der richtige Ansatz

Der dritte DLC für Warhammer 40,000: Rogue Trader dreht sich um Trazyn den Unendlichen – und wer die Warhammer-Lore auch nur ansatzweise kennt, der weiß, dass das kein Gastauftritt für Fan-Service wird. Trazyn ist kein Schurke, der brüllt und scheitert, sondern ein Manipulator mit Jahrtausenden Erfahrung, weshalb die Prämisse – er benutzt den Spieler für seine eigenen Ziele – dramaturgisch weit mehr Potenzial trägt als ein generischer Endgegner.

Owlcat verspricht neue Locations, Quests, Lore und Necron-Implantate für die Charakterentwicklung, was dazu führt, dass „The Infinite Museion“ der bisher kohärenteste DLC der Reihe sein dürfte. Wer ausschließlich auf straightes Ballern in Warhammer 40,000: Rogue Trader steht, wird mit diesem DLC fremdeln – wer Lore und politisches Intrigenspiel liebt, bekommt sein Futter.

Dark Heresy bricht Moral statt Rekorde zu kopieren

Parallel dazu peitscht Owlcat Kampf-Gameplay zu Dark Heresy raus, und das System wummst ordentlich in eine Richtung, die Rogue Trader so nicht kannte. Schwachpunkte anvisieren, Gliedmaßen gezielt ruinieren, gegnerische Moral brechen und den Kampf ohne letzten Schuss beenden – das ist kein Testballon, das ist ein designiertes Statement, dass der Inquisitions-Kontext mechanisch ernst genommen wird. Stattdessen bekommt Dark Heresy ein eigenes taktisches Profil, was für Owlcat das Sorgenkind „Wie rechtfertigt man ein zweites 40k-CRPG?“ elegant löst.

Warhammer 40,000: Rogue Trader ist für PS5, PS4, Xbox One und Series X|S sowie für Nintendo Switch 2 und PC erhältlich. Die ersten beiden DLCs lassen die Switch 2 allerdings noch außen vor. Dark Heresy erscheint für PC, PS5 und Xbox Series X|S und verzichtet somit konsequent auf Last-Gen-Support.

Owlcat hat mit Rogue Trader bewiesen, dass Warhammer 40K und tiefes CRPG-Handwerk zusammenpassen – mit diesem Doppelpack signalisiert das Studio, dass das kein Zufall war, sondern Programm.

