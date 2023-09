Warhammer 40,000: Rogue Trader erscheint im Dezember für PS5

Feinde werden in einem vollwertigen, isometrischen, rundenbasierten taktischen Kampf bezwungen. Man muss seine Deckung, Umgebung und sorgfältige Positionierung nutzen, um seine Feinde zu überwältigen. Wenn das nicht ausreicht, stehen einem die mächtigen Fähigkeiten seines Begleiters zur Wahl, um das Blatt im Kampf zu wenden und selbst in den schlimmsten Situationen den Sieg zu erringen.

Rogue Traders reisen nie alleine. Spieler umgeben sich mit einem Gefolge aus rechtschaffenen Helden, verdrehten Psionikern und perfiden Xenos. Sie alle sind bereit, euch in die Dunkelheit zwischen den Sternen zu folgen. Sie werden euch Ratschläge geben, euch im Kampf helfen und es euch ermöglichen, immer mehr Macht anzuhäufen. Im Gegenzug kann man sie auf ihren ganz persönlichen Reisen begleiten und so ihr Schicksal für immer verändern.

In Warhammer 40,000: Rogue Trader beginnt man sein Abenteuer an Bord seines persönlichen, riesigen Raumschiffs und reist zwischen den zahlreichen Systemen innerhalb der Koronus-Ausdehnung, einer kaum kartierten und unglaublich gefährlichen Region des Weltraums. Obwohl diese Region als Rückstand des Imperiums gilt, umfasst sie einen riesigen Teil der Leere, gefüllt mit gefährlichen Kreaturen und ungeheuren Möglichkeiten für Profit und Erkundung.

