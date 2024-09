Warhammer 40,000: Space Marine 2 – Fortsetzung und DLCs bereits in Planung

Im Gespräch mit IGN erklärte Sabers Chief Creative Officer Tim Willits, dass der überraschende Erfolg des Spiels „alles verändert“ habe. Während der Kreativchef keine genauen Verkaufszahlen nannte, ist bekannt, dass Space Marine 2 bei seiner Markteinführung zwei Millionen Spieler verzeichnen konnte. Willits fügte hinzu, dass es sich um das am schnellsten verkaufte Spiel handelt, an dem er je gearbeitet habe.

